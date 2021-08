Tuổi trẻ Công an Cẩm Xuyên giúp dân gặt lúa sau khi đổi ca trực chốt

Chia sẻ khó khăn với người dân đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, hàng chục ĐVTN Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa hỗ trợ phòng, chống dịch, vừa gọi máy gặt và xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa.

Chiều 23/8, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại cánh đồng lúa thuộc các tổ dân phố 1 và 2 (thị trấn Cẩm Xuyên). Trời nắng như đổ lửa nhưng các chiến sỹ vẫn tranh thủ thời gian sau khi hết ca trực chốt kiểm soát và hoàn thành công tác chuyên môn để tỏa xuống các cánh đồng hỗ trợ bà con nhân dân thu gom lúa.

Chỉ trong buổi chiều, toàn bộ 50 sào lúa đã được cắt, tuốt máy, bốc lên bờ, đóng bao rồi vận chuyển về tận nhà cho 5 hộ tại tổ dân phố 1 và 2, thị trấn Cẩm Xuyên.

Thượng úy Dương Văn Nghĩa - Bí thư Đoàn Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân đang là F1, F2, phải cách ly y tế theo quy định, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền gọi máy gặt và tổ chức chương trình tình nguyện xuống đồng thu hoạch lúa giúp các hộ gia đình. Theo đó, các ĐVTN Công an huyện hăng hái tham gia hưởng ứng”

Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ như: Phát động hơn 100 lượt ĐVTN tăng cường cho Công an xã, thị trấn tham gia làm nhiệm vụ tại 123 các chốt kiểm soát trên địa bàn; cùng Hội Phụ nữ Công an huyện huy động đoàn viên gánh vác thêm việc “Đi chợ, chế biến và nấu nướng” tiếp tế 500 suất cơm cho các lực lượng phòng, chống dịch.

Tổ chức Đoàn còn kết nối với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên cả nước ủng hộ nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế, kinh phí để kịp thời trao tặng cán bộ, chiến sỹ công an và các lực lượng chống dịch với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa đối với Nhân dân, thời gian tới, tuổi trẻ Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tham gia lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, vừa hỗ trợ các gia đình đang thực hiện cách ly tập trung, neo người thu hoạch nông sản kịp thời.

PV-CTV