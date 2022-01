Ứng cứu thuyền cá 280 CV của ngư dân TX Kỳ Anh bị sóng đánh chìm

Chiếc thuyền đánh cá của ngư dân Mai Văn Hiệp, thôn 3, Đông Yên, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị chìm ở khu vực âu thuyền Ba Đồng vào sáng nay đang được các lực lượng hỗ trợ kéo vào bờ.

Chiếc thuyền 280CV của ông Mai Văn Hiệp bị chìm vào sáng nay.

Vào khoảng 5h sáng nay (4/1), thuyền của ông Mai Văn Hiệp (công suất 280 CV) neo đậu tại khu vực âu thuyền Ba Đồng (tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương) bị chìm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khu âu thuyền bị bồi lấp, khi sóng lớn cộng với gió to đánh mạnh khiến phần đáy va vào đá gây vỡ đáy thuyền. May mắn, lúc thuyền bị chìm không có người ở trên thuyền.

Phát hiện thuyền của mình gặp sự cố, ông Hiệp đã thông báo tới chính quyền địa phương và người dân trong thôn để có phương án ứng cứu.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đèo Ngang cùng người dân hỗ trợ kéo thuyền vào bờ.

Nhận được tin báo, các chiến sỹ của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đèo Ngang đã kịp thời có mặt, phối hợp cùng người dân hỗ trợ chủ thuyền.

Hiện, các lực lượng đang dùng máy bơm hút nước trong khoang và triển khai các phương án kéo thuyền vào sát bờ để khắc phục.

Trương Minh