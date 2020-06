Bí quyết hầm thịt bò, heo, gà vịt siêu nhanh mềm mà đượm vị

Những tuyệt chiêu hầm nhanh cho thịt bò, heo, gà vịt này đích thị dành cho người nội trợ bận rộn.

Bí quyết hầm thịt bò nhanh mềm

Đầu tiên, hãy lựa chọn loại bò có thớ nhỏ, mềm, không nên chọn thớ to hơi cứng.

Về khâu chế biến, cách đơn giản nhất để thịt bò hầm nhanh là cho một túi trà đen vào hầm cùng. Trà đen có công dụng giúp thịt bò nhanh mềm, thơm, đồng thời giúp thịt có màu đẹp hơn, Ngoài ra, trà đen cũng giúp thịt có hương vị đặc biệt.

Bên cạnh trà đen, đu đủ xanh non cũng giúp thịt bò nhanh mềm. Bạn có thể cho vài miếng đu đủ xanh non cắt khúc bằng 2 đốt ngón tay ninh cùng thịt bò.

Cách thứ 3 giúp thịt bò hầm nhanh mềm, đó là sử dụng dấm gạo hoặc dứa. Hãy cho thêm một chút dấm gạo hay một miếng dứa vào nồi khi nấu, thời gian hầm thịt sẽ ngắn lại.

Bí quyết hầm thịt heo nhanh mềm

Cách hầm thịt lợn nhanh mềm cũng rất đơn giản bằng cách cho một ít quả sơn trà vào hầm cùng thịt lợn. Nguyên do là bởi trong quả sơn trà có chứa chất axit citric và vitamin C giúp cho thịt lơn nhanh nhừ. Trong khi hầm, bạn chú ý đun lửa to, sau đó mới nhỏ dần, nhỏ dần. Thịt sẽ nhừ từ từ, ăn béo nhưng không bị ngấy.

Bí quyết hầm thịt gà, vịt nhanh mềm

Lớp thịt ở phần cổ của gà và vịt thường dày và thô nên khi hầm thì phần thịt ở những bộ phận này phải hầm thật mềm. Chính vì vậy trước khi sơ chế, hãy cho vào miệng gà vịt một muỗng canh giấm nuôi và chờ khoảng 3 - 5 phút. Giấm sẽ chảy từ cuốn họng và ngấm xuống bụng rồi mới sơ chế. Với cách sơ chế như vậy thịt gà, vịt không những nhanh chóng được hầm chín mà còn rất mềm và thơm ngon nữa.

Một tuyệt chiêu khác để gà vịt nhanh mềm đó là dùng giấm thơm xào qua gà, vịt sau đó mới cho vào hầm. Ngoài ra trong khi hầm, bạn nhớ cho vài củ khoai tây đã gọt vỏ vào nồi hầm gà, vịt để thịt nhanh chín hơn. Có thể thay bằng quả sơn trà nếu không có khoai tây.

Theo Emdep.vn