9 địa phương ở Hà Tĩnh thu hoạch lúa xuân 2020

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã thu hoạch được khoảng 4.000 ha lúa xuân tại 9 địa phương. Một số địa phương có thu hoạch sớm như: Đức Thọ (gần 40% diện tích); TX Hồng Lĩnh (gần 10%); Lộc Hà (7%)…

9/13 địa phương ở Hà Tĩnh đã vào vụ thu hoạch lúa xuân

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, vụ thu hoạch năm nay đến sớm hơn từ 7- 10 ngày so với các năm trước. Nguyên nhân chính là do điều kiện lượng tích ôn cao (cao hơn cùng kỳ năm 2019 là 61 độ C và trung bình cùng kỳ nhiều năm 355 độ C). Bên cạnh đó thì năm nay tình trạng bà con nông dân gieo cấy trước lịch thời vụ khá nhiều ở các địa phương.

Đức Thọ là địa phương đầu tiên đánh giá được năng suất đạt chừng 62 tạ/ha

Đến thời điểm này, ngoại trừ Hương Sơn, Can Lộc, Thạch Hà và TX Kỳ Anh, còn các địa phương khác đã bắt đầu bước vào thu hoạch lúa xuân. Toàn tỉnh đã thu hoạch 4.000 ha, đạt khoảng 6,7% tổng diện tích (trong tổng số trên 59.000 ha).

Hiện nay, các trà lúa đã chín tập trung, tiến độ thu hoạch của các địa phương sẽ càng được đẩy nhanh nhờ thời tiết nắng ráo thuận lợi. Bên cạnh đó, tình hình sâu bệnh cuối vụ kiểm soát tốt sẽ dự báo vụ thu hoạch đạt kết quả toàn diện.

N.O