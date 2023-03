Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: Khẳng định vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu

35 năm trên hành trình vinh quang nhưng cũng lắm gian nan, thử thách, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy vai trò chủ lực của một định chế tài chính trên thị trường tín dụng “tam nông”, đóng góp quan trọng vào sự phồn thịnh của nông nghiệp, nông thôn, nông dân và sự phát triển của tỉnh nhà.

Tiên phong dẫn vốn nông nghiệp, nông thôn

Trước yêu cầu đổi mới đất nước, ngày 26/3/1988, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 53 thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, sau này đổi tên là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh luôn ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh ra đời trên cơ sở chia tách từ Agribank Nghệ Tĩnh. Buổi đầu mới thành lập, điều kiện hoạt động của chi nhánh khó khăn đủ bề. Lúc bấy giờ, tổng nguồn vốn huy động của đơn vị chỉ đạt 38 tỷ đồng, trong khi dư nợ lên đến 43 tỷ đồng. Tuy vậy, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Agribank Việt Nam, của Tỉnh ủy – HĐND – UBND, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ lực của một định chế tài chính trên thị trường tín dụng “tam nông”.

Bám sát đề án phát triển kinh tế của tỉnh, nguồn vốn của chi nhánh tập trung đầu tư vào các sản phầm nông nghiệp chủ lực của địa phương như: chăn nuôi bò, hươu, tôm; trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp; đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ… Nguồn vốn Agribank đã phát huy hiệu quả, tạo thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, góp phần hình thành các mô hình sản xuất quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao.

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh khẳng định vị thế của một ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn.

Ngày 1/11/2018, thực hiện đề án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2016 – 2020 của Hội đồng Thành viên, Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh được chia tách thành 2 chi nhánh (Agirbank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh và Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II). Lúc này, yêu cầu đặt ra là phải sắp xếp lại tổ chức, kiện toàn bộ máy ở hội sở và các chi nhánh loại II. Từ đây, nhiều chi nhánh loại II đã lớn mạnh, chung sức vì sự phát triển bền vững của Agribank. Tại thời điểm chia tách, nguồn vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đạt 11.315 tỷ đồng, dư nợ đạt 9.585 tỷ đồng; sau 4 năm chia tách, quy mô không ngừng lớn mạnh với nguồn vốn đạt 18.945 tỷ đồng, dư nợ đạt 12.145 tỷ đồng.

Với trên 90% tổng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nguồn vốn Agribank đã tạo lực đẩy đối với nền kinh tế. Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều chính sách tín dụng ưu đãi như: chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP; cho vay ưu đãi lãi suất các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản; chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP… Từ nguồn vốn của chi nhánh, hàng nghìn hộ dân mạnh dạn thay đổi tư duy, đầu tư hạ tầng sản xuất, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao của HTX Nga Hải.

Hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ - Nghi Xuân) là 1 trong những mô hình lớn mạnh nhờ nguồn vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh. Từ đầm lầy hoang sơ, sau gần 30 năm cải tạo, đến nay HTX đã sở hữu mô hình nông nghiệp công nghệ cao: liên kết nuôi lợn, gà thương phẩm quy mô lớn theo công nghệ châu Âu và là đơn vị đầu tiên ở Hà Tĩnh trồng dưa lưới trong nhà màng theo công nghệ Israel.

Ông Lê Văn Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nga Hải nhớ lại: “Năm 1993, khi nhiều người đang loay hoay tìm vốn thì tôi đã được Agribank Chi nhánh huyện Nghi Xuân cho vay 100 triệu đồng thực hiện ước mơ làm nông nghiệp. Rồi trong mỗi quyết sách phát triển sau này, đều có nguồn vốn hỗ trợ kịp thời của Agribank để hôm nay HTX xây dựng cơ ngơi khang trang, hiện đại với doanh thu hàng tỷ đồng/năm”.

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp trên 200 sản phẩm dịch vụ tới khách hàng.

Bám sát chỉ đạo của Agibank, NHNN tỉnh và diễn biến thị trường, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát huy vai trò vừa là “kênh” chuyển tải chính sách tín dụng, vừa là “kênh” dẫn vốn đến trực tiếp người dân. Ngoài ưu tiên tín dụng nông thôn, chi nhánh chủ động cung ứng vốn đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm đảm bảo cơ cấu đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đặc biệt, hơn 2 năm trở lại đây, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, chi nhánh đã cắt giảm lợi nhuận, hỗ trợ khách hàng bằng các giải pháp như: cho vay ưu đãi, giảm lãi suất…; giúp cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã vững vàng vượt qua khó khăn, ổn định tình hình.

Xây dựng cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, hành động vì cộng đồng

Đảm bảo kinh doanh bền vững, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh hết sức coi trọng công tác nhân sự và xác định đây là chiến lược “then chốt” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

Mỗi cán bộ, nhân viên của chi nhánh là một đại sứ thương hiệu của Agribank.

Ông Phan Công Thân – Giám đốc Chi nhánh tự hào: “Không phải ngẫu nhiên mà Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh khẳng định được vị thế của một ngân hàng thương mại hàng đầu ở Hà Tĩnh. 35 năm qua, điều cốt lõi chúng tôi hướng tới là tạo dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ ngân hàng. Là đại sứ thương hiệu của Agribank, gần 400 cán bộ, nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh luôn rèn luyện tác phong gần dân, hiểu dân để phục vụ Nhân dân như lời Bác dạy; làm dày thêm truyền thống văn hóa của Agribank: “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả ”.

Cũng theo ông Phan Công Thân, một trong những yêu cầu quan trọng trong hoạt động ngân hàng là đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ hiện đại. Những năm qua, việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của chi nhánh tập trung vào các mũi đột phá: chú trọng đặc biệt đến đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng mạng viễn thông và triển khai các ứng dụng mới dựa trên nền tảng di động và internet. Đến nay, chi nhánh đã cung cấp trên 200 sản phẩm dịch vụ, đáp ứng mọi giao dịch tài chính nhanh, chính xác, an toàn.

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh luôn tiên phong trong công tác an sinh xã hội.

Với mục tiêu “Mang phồn thịnh đến khách hàng”, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh luôn tiên phong trong công tác an sinh xã hội. Đơn vị đã chia sẻ thành quả kinh doanh, chi hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hệ thống trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa; tặng bò giống cho người nghèo; tặng quà gia đình chính sách; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ bà con vay vốn với lãi suất thấp, miễn, giảm lãi vay… Những nghĩa cửu cao đẹp ấy không chỉ khắc sâu hình ảnh thương hiệu mà còn là văn hóa và truyền thống của một ngân hàng vì Nhân dân.

Với những đóng góp to lớn trong hơn 3 thập kỷ, chi nhánh đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng Giám đốc Agribank tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017…

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh vinh dự đạt giải nhì trong phong trào thu đua hoàn thành nhiệm vụ khu vực Bắc Trung Bộ năm 2022.

Theo ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc NHNN tỉnh Hà Tĩnh, hành trình 35 năm xây dựng và trưởng thành, dù phải đối mặt với bao thăng trầm của nền kinh tế song Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã làm tốt sứ mệnh “dẫn vốn cho tam nông”, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn, nông dân Hà Tĩnh lên tầm cao mới; cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hạn chế “tín dụng đen”.

Thu Phương