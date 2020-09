Bưởi Thượng Lộc được mùa, nông dân “hái” khoảng 10 tỷ đồng

Năm nay, bưởi Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) được mùa nhất từ trước tới nay. Với sản lượng ước đạt hơn 300 tấn, bà con nông dân vùng thượng Can sẽ thu khoảng 10 tỷ đồng.

Vườn bưởi hơn 100 gốc của chị Lương (xóm Nam Phong) đã cho thu hoạch mùa thứ 4.

Chị Trần Thị Lương, xóm Nam Phong cho biết: mặc dù quả nhỏ hơn so với trước nhưng mật độ quả năm nay nhiều hơn. Mấy ngày nay, thương lái đã vào tận vườn thu mua với mức giá bình quân khoảng 20 - 22 ngàn đồng/quả. Ước tính 100 gốc bưởi của gia đình sẽ cho thu khoạch từ 70 - 80 triệu đồng.

Cây bưởi đang từng bước trở thành cây trồng chủ lực của vùng trà sơn huyện Can Lộc

Theo số liệu từ UBND xã Thượng Lộc, đến thời điểm này, toàn xã có khoảng 70 ha bưởi đã và đang vào mùa thu hoạch, tập trung chủ yếu ở các xóm: Nam Phong, Thanh Mỹ, Sơn Bình, Anh Hùng …

Năm nay, tuy thời tiết khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài, nhưng do trước đó người dân Thượng Lộc đã chủ động các biện pháp tưới cho cây bằng việc khoan thêm 80 giếng khoan thực hiện tưới trực tiếp vào gốc cây nên vụ bưởi năm nay vẫn được mùa.

Dù kích thước quả nhỏ hơn so với trước, giá thành cũng rẻ hơn, nhưng bù lại mật độ quả dày hơn trước. Ước tính sản lượng đạt khoảng 300 tấn, giá trị kinh tế khoảng 10 tỷ đồng (tăng hơn 4 tỷ đồng so với năm 2019).

Năm nay, Thượng Lộc có khoảng 70 ha bưởi cho thu hoạch

Được biết, thời điểm này, người dân đang tiến hành thu hái số diện tích bưởi còn lại để tập trung phục hồi cây, chuẩn bị cho mùa ra hoa mới.

Cây bưởi được đánh giá phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất đồi núi của huyện Can Lộc, cho chất lượng quả tốt, đồng đều. Nhiều hộ nông dân ở Can Lộc tận dụng điều kiện đất đai, diện tích để phát triển trồng bưởi, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc đã có 330 ha bưởi tập trung ở các xã vùng trà sơn: Thượng Lộc, Gia Hanh, Phú Lộc, Mỹ Lộc, thị trấn Đồng Lộc…

Ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc