Các trại nái gia tăng sản xuất con giống phục vụ thị trường cuối năm ở Hà Tĩnh

Thời điểm này, người chăn nuôi lợn ở Hà Tĩnh đang chuẩn bị các kế hoạch tái đàn, tăng đàn để kịp phục vụ thị trường cuối năm. Đây là cơ hội để các trang trại chăn nuôi lợn nái mở rộng quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu con giống ngày càng cao của thị trường.

Với đàn lợn nái hơn 400 con, cứ 21 ngày, Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi tổng hợp và xây dựng Minh Lộc (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) lại xuất bán khoảng 300 con lợn giống loại 25 ngày tuổi để cung cấp cho thị trường Hà Tĩnh và các tỉnh phụ cận. Thời điểm này, do nhu cầu con giống tăng cao, HTX này đang gia cố lại chuồng trại để tăng đàn nái lên quy mô 500 con.

Công nhân HTX Chăn nuôi tổng hợp và xây dựng Minh Lộc thực hiện tiêm phòng cho đàn lợn giống dưới 25 ngày tuổi trước khi xuất chuồng.

Chị Nguyễn Thị Thu - đại diện HTX Chăn nuôi tổng hợp và xây dựng Minh Lộc cho biết: “Lợn giống hiện có giá 1.700.000 đồng/con loại 7 kg, cao hơn so với thời điểm ra tết Nhâm Dần khoảng 500.000 đồng/con. Không chỉ tăng giá, thời điểm này, nhu cầu tái đàn của người dân tăng hơn nhiều so với đợt trước, do vậy, chúng tôi đang tập trung cho sản xuất lợn giống. Trong tháng này, HTX sẽ tăng đàn nái thêm khoảng 100 con để cung ứng con giống cho thị trường”.

Cũng đang giữ ổn định quy mô 3.500 con lợn nái, đảm bảo cung cấp con giống cho các trang trại vệ tinh, thời điểm này, Công ty CP chăn nuôi Mitraco đang tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ đàn vật nuôi.

“Thời điểm này, giá lợn thịt khoảng 65.000 đồng/kg. Với mức giá này, chăn nuôi đã có lãi nên các trang trại liên kết với công ty đang chuẩn bị các kế hoạch tăng đàn, đáp ứng nhu cầu lợn thịt vào cuối năm và dịp tết Nguyên đán. Bên cạnh giữ ổn định đàn nái, chúng tôi tập trung cao công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo cung cấp đủ, chất lượng nguồn giống cho người dân” - Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hồ Sỹ Huy Thảo cho hay.

Các trang trại lợn thịt ở Hà Tĩnh đang tăng cao nhu cầu tái đàn để “đón” thị trường tết

Được biết, Công ty CP chăn nuôi Mitraco liên kết chăn nuôi với 40 trang trại của người dân các huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Cẩm Xuyên. Từ các trang trại vệ tinh, trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp cung cấp cho thị trường khoảng 15.000 con lợn thịt. Để đáp ứng nhu cầu tăng đàn của các trang trại liên kết cũng như nguồn cung thịt lợn cho thị trường, doanh nghiệp đang xây dựng kế hoạch để mở rộng đàn nái lên quy mô 4.500 con vào năm 2023.

Theo các trang trại chăn nuôi lợn nái trên địa bàn Hà Tĩnh, khả năng, mức giá lợn giống loại 25 ngày tuổi sẽ được điều chỉnh tăng lên khoảng 1.800.000 đồng/con trong tháng 9 tới (tăng 100.000 đồng/con so với thời điểm hiện tại). Đây là tín hiệu vui để các trang trại chăn nuôi lợn nái tập trung đầu tư, mở rộng sản xuất con giống.

Lợn giống loại 25 ngày tuổi hiện có giá 1.700.000 đồng/con và khả năng được điều chỉnh tăng 1.800.000 đồng/con trong tháng 9 tới.

Thống kê của Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 43.290 con lợn nái, đạt 93,1% so với kế hoạch năm 2022 (kế hoạch 46.500 lợn nái). Với tổng đàn nái như thời điểm hiện tại, từ nay đến hết năm, Hà Tĩnh tiếp tục khuyến khích các trang trại lợn nái mở rộng quy mô, tăng đàn để sản xuất con giống, đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường.

Dù giá thịt lợn đang tăng cao và tín hiệu thị trường khá tốt, song theo ngành chuyên môn, người dân vẫn cần cân nhắc khi tái đàn, tránh rủi ro.

“Dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định, các hoạt động quay trở lại quỹ đạo bình thường nên nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng. Còn 3 tháng nữa là đến tết Nguyên đán nên hiện nay, nhiều người chăn nuôi tính chuyện tái đàn để phục vụ thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá thành sản xuất tăng, giá lợn thịt biến động thất thường, người dân nên cân nhắc kỹ, thận trọng lựa chọn phương án tái đàn hợp lý, tránh rủi ro. Để chăn nuôi hiệu quả nhất, bà con cần lựa chọn con giống đảm bảo chất lượng, tiêm phòng đầy đủ, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện cách ly người và vật nuôi” - ông Phan Quý Dương - Trưởng phòng Quản lý Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Phan Trâm – Thu Phương