Động lực xây dựng Cẩm Xuyên thành huyện nông thôn mới nâng cao

Quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM). “Quả ngọt” này là động lực để địa phương vươn đến mục tiêu huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Phát triển hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân

Là một huyện thuần nông, Cẩm Xuyên có điểm xuất phát thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng vừa yếu lại vừa thiếu, việc huy động các nguồn lực và thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn.

Bước vào xây dựng NTM, toàn huyện thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 15 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 13,77%, bình quân mỗi xã chỉ đạt 1,5 tiêu chí, không có xã trên 3 tiêu chí...

Cẩm Xuyên luôn dẫn đầu toàn tỉnh về diện tích lẫn năng suất lúa

Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Phát huy điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Cẩm Xuyên đề ra các chủ trương, chính sách một cách căn cơ.

Chung sức xây dựng NTM đã trở thành ý chí, mệnh lệnh và hành động, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc, giàu đẹp, văn minh”.

Đường về xã NTM nâng cao Cẩm Bình

Về Cẩm Xuyên hôm nay, những tuyến đường kiên cố rộng rãi trải dài xanh - sạch - đẹp đến tận mỗi ngõ xóm làng quê, ruộng đồng; những công trình điện - đường - trường - trạm - nhà văn hóa xã/thôn, các khu thể thao, khu vui chơi được đầu tư xây dựng khang trang; những mô hình kinh tế cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm… Hơn 99% người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM.

Hơn 10 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Cẩm Xuyên đã đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện phong trào xây dựng NTM. Với tinh thần lấy sức dân để lo cho dân, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ, Nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM, Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, sinh động…

Cẩm Xuyên phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn để tiến tới sản xuất tập trung

Ông Phan Đình Đức ở thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân chúng tôi ý thức được xây dựng NTM là dân làm, dân hưởng thụ, Nhà nước chỉ hỗ trợ. Vì vậy, ai nấy đều tích cực hiến đất, hiến cây, đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhiều gia đình cũng tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để vay vốn phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống”.

Từ năm 2010 đến nay, MTTQ các địa phương đã huy động Nhân dân đóng góp được 713,195 tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động; vận động Nhân dân hiến trên 953.459 m2 đất để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Cẩm Xuyên trở thành huyện dẫn đầu toàn tỉnh về xây dựng đồng bộ hệ thống đường giao thông.

Người dân Cẩm Xuyên đồng lòng chung sức xây dựng huyện NTM

Hơn 10 năm qua, huyện đã bê tông hóa, nhựa hóa 1.051 km đường giao thông, trong đó, 100% tuyến đường liên xã, trục xã đã được thảm nhựa và bê tông, 91% đường trục thôn đạt chuẩn và 88% đường ngõ xóm được bê tông hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường tối thiểu 5m, mặt đường 3m. Hơn 90% kênh mương nội đồng được kiên cố hóa (tăng gấp đôi so với năm 2011). Hệ thống giao thông được xây dựng đồng bộ đã góp phần quan trọng kết nối vùng miền, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Mùa về trên khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Mỹ. (Ảnh Hương Thành)

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung cốt lõi trong xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã thành lập 1.475 mô hình sản xuất, kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trong đó, 234 mô hình có doanh thu trên 1 tỷ đồng, 164 mô hình từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng, 1.077 mô hình từ 100 - 500 triệu đồng.

Dẫn chúng tôi dạo bộ trên khu vườn rộng hơn 4.200 m2, ông Nguyễn Ký Toàn ở thôn Tân An, xã Cẩm Bình cho biết, so với thời kỳ trồng cam trước đây, khu vườn được quy hoạch thành các vùng sản xuất hoa màu theo phương châm “mùa nào thức nấy” mang lại giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều. Chương trình xây dựng NTM đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến đánh giá tiêu chí huyện NTM Cẩm Xuyên trong năm 2020

Không riêng gia đình ông Nguyễn Ký Toàn, tại thôn Tân An đã có 25 vườn mẫu liền kề được xây dựng cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Xây dựng vườn mẫu trở thành điểm sáng trong việc phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo cảnh quan môi trường. Đến nay, toàn huyện có hơn 1.110 vườn mẫu và 118 khu dân cư kiểu mẫu. Thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, Cẩm Xuyên có 17 sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP

3 sao.

Sản xuất bao bì tại Công ty CP Sao Mai ở Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên

Nhằm tập trung phát triển kinh tế một cách toàn diện, tổng thể, huyện đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Nhờ đó, đến nay, Cẩm Xuyên đã có nhiều công trình, dự án với giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 2.359 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2011. Với việc tập trung hoàn thiện các quy hoạch, thực hiện các chính sách kêu gọi thu hút đầu tư, trong 5 năm qua, Cẩm Xuyên đã có 53 dự án đầu tư thực hiện đưa vào sản xuất, kinh doanh, với tổng mức đầu tư trên 6.455 tỷ đồng.

Phấn đấu về đích huyện NTM nâng cao vào năm 2024

Từ một huyện còn nhiều khó khăn, xây dựng NTM ở Cẩm Xuyên đã có nhiều bước tiến vững chắc, đi vào chiều sâu, thực chất với giá trị sản xuất năm 2020 đạt 9.712 tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với năm 2010; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng với giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ ngày càng tăng, chiếm tỷ lệ 60,83%; nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 39,17%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41,31 triệu đồng/năm, tăng 2,75 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,41%, thấp hơn so với bình quân của tỉnh, giảm 10,36% so với năm 2010. Thu ngân sách năm 2020 đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 7,1 lần so với năm 2010. Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 4,1 lần so với 2010.

Những mô hình kinh tế ra đời từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giúp người dân Cẩm Xuyên nâng cao thu nhập, làm giàu trên mảnh đất quê hương

Năm 2021, thu ngân sách toàn huyện ước đạt 350 tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch UBND tỉnh giao; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội ước thực hiện cả năm đạt 1.650 tỷ đồng (vượt 3% so với kế hoạch và tăng 18% so với năm trước); tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.435 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch và tăng 8,0% so với năm trước); tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.365 tỷ đồng (bằng 91% kế hoạch, tăng 7,5% so với năm 2020).

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tham quan, kiểm tra nhà văn hóa và khu dân cư kiểu mẫu Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành. Ảnh tư liệu

“Trên nền tảng phát huy nội lực của Nhân dân, sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và “hấp thu” kịp thời các chính sách, huyện Cẩm Xuyên đã đạt thành quả to lớn sau hơn 10 năm xây dựng NTM.

Từ chỗ trung bình mỗi xã chỉ đạt 1,5 tiêu chí, đến tháng 6/2020, huyện Cẩm Xuyên đã có 21/21 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã về đích trước thời hạn 1-2 năm; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, toàn huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM. Với những thành quả đó, Cẩm Xuyên đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện NTM năm 2020” - Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Bình nhấn mạnh.

Một góc thị trấn Cẩm Xuyên. (Ảnh Hương Thành)

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cẩm Xuyên đã và đang hoạch định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh vùng miền, huy động các nguồn lực, tạo những bước đột phá mới trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu đưa Cẩm Xuyên trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2024, xây dựng quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập phát triển lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc, giàu đẹp, văn minh.

Phan Trâm