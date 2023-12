Hà Tĩnh công nhận 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Thọ Điền (Vũ Quang) là một trong những địa phương sau sáp nhập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong đợt này.

Trên cơ sở Văn bản số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ NN&PTNT về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp, ngày 20/12, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã ký Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc công nhận xã hình thành sau sáp nhập ở Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 16 xã hình thành sau sáp nhập đạt chuẩn NTM gồm: Yên Hòa, Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên); Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường (Can Lộc); Tùng Châu, An Dũng, Tân Dân, Hòa Lạc (Đức Thọ); Tân Mỹ Hà, Kim Hoa, An Hòa Thịnh, Quang Diệm (Hương Sơn); Bình An (Lộc Hà); Đỉnh Bàn (Thạch Hà); Đồng Môn (TP Hà Tĩnh); Thọ Điền (Vũ Quang).

Xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí sau đạt chuẩn, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững; các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các địa phương duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí ngành phụ trách đảm bảo đạt chuẩn bền vững.

Được biết, với các xã thực hiện sáp nhập khác không phải thực hiện công nhận đạt chuẩn do đã được công nhận đạt chuẩn trước đó hoặc đã được công nhận/ đủ điều kiện trình bỏ phiếu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

P.V