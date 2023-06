Hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa hè thu ở Hà Tĩnh

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh nhận định sâu non lứa tiếp theo nở rộ từ khoảng 10/7 trở đi, gây hại giai đoạn lúa cuối đẻ nhánh - phân hoá đòng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa hè thu trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra, giám sát đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời sâu bệnh gây hại.

Hiện nay, lúa hè thu vào giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển tốt. Theo báo cáo của trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi các huyện, thành phố, thị xã và kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 29/6/2023, sâu cuốn lá nhỏ đã phát sinh gây hại trên một số diện tích tại Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ,… mật độ trung bình 5-7 con/m2, nơi cao 10-15 con/m2, pha phát dục tại xã Phúc Lộc, Xuân Lộc, Thiên Lộc (Can Lộc), Thạch Xuân, Thạch Trị, Thị trấn (Thạch Hà) phổ biến sâu tuổi 4, tuổi 5; Cẩm Hưng, Cẩm Quang, Nam Phúc Thăng, Cẩm Dương (Cẩm Xuyên), An Dũng, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thuỷ (Đức Thọ) sâu cuối tuổi 5, nhộng; một số xã ở Hương Sơn, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh sâu tuổi 2, tuổi 3.

Những ngày qua thời tiết nắng nóng, xen kẽ mưa rào và giông là điều kiện thuận lợi cho quá trình đẩy sức vào nhộng và vũ hoá của pha trưởng thành. Dự báo sâu non lứa tiếp theo nở rộ từ khoảng 10/7/2023 trở đi, gây hại giai đoạn lúa cuối đẻ nhánh - phân hoá đòng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa hè thu.

Để chủ động phòng trừ, hạn chế thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ như sau:

Tập trung điều tiết, duy trì đủ nước tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển và tăng khả năng kháng sâu bệnh; tiến hành tỉa dặm đảm bảo mật độ hợp lý, trên diện tích chưa bón đợt 1, tiến hành bón sớm tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh tập trung, hạn chế đẻ nhánh vô hiệu.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đồng ruộng, thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để xác định chính xác thời điểm sâu non nở rộ, mật độ sâu gây hại để quyết định thời điểm và những diện tích cần tập trung xử lý, sử dụng một trong các loại thuốc như: Clever 150SC, Opulent 150S, Obaone 95WG, Virtako 40WG, Tasieu 1.9EC, Angun 5WG,...

Trên cơ sở định hướng của chi cục, đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn tại cơ sở để cụ thể hoá các giải pháp phòng trừ đảm bảo hiệu quả thiết thực. Trong quá trình sử dụng thuốc phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” và thực hiện việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định.

Thời tiết vụ hè thu đang khá thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát sinh phát triển, vì vậy, bên cạnh sâu cuốn lá nhỏ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả...

Thùy Như