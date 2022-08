Hương Khê xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về lâm nghiệp

Chỉ trong 7 tháng năm 2022, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã phát hiện xử lý 39 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn. Ngành chức năng đã xử lý hành chính 35 vụ, phạt tiền trên 500 triệu đồng, khởi tố 4 vụ hình sự, 4 bị can về hành vi hủy hoại rừng.

Tình trạng vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ rừng ở Hương Khê có chiều hướng ngày càng phức tạp.

Tại nhiều địa phương ở Hương Khê thời gian qua, trên phần đất lâm nghiệp đã được giao cho các hộ gia đình, UBND xã, BQL rừng phòng hộ Hương Khê quản lý xảy ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Đáng nói, tình trạng vi phạm có chiều hướng ngày càng phức tạp, tiềm ẩn mất an ninh trật tự; tính chất, mức độ vi phạm ngày càng tăng (tăng cả về số lượng người vi phạm, diện tích vi phạm) và có biểu hiện xem thường pháp luật, chính quyền và lực lượng chức năng; một số đối tượng cố tình xâm hại rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.

Đơn cử, chỉ với mục đích trồng cây keo, từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, đối tượng Lê Quang Vinh (trú tại xóm 1, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) đã thuê người vào các khoảnh 4, 4a, 5, 5a (Tiểu khu 251A, xã Phúc Trạch thuộc BQL Rừng phòng hộ Hương Khê quản lý) chặt phá rừng với diện tích lên đến 4,7213ha.

Trong đó, diện tích rừng phòng hộ là 2,7935ha, diện tích rừng sản xuất 1,9278ha. Sau quá trình điều tra, đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Vinh về hành vi “hủy hoại rừng".

Cũng với mục đích trồng keo, từ tháng 2 đến tháng 5/2022, đối tượng Nguyễn Văn Hà (trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê) đã thuê người vào Khoảnh 2, Tiểu khu 244, xã Hương Xuân chặt phá 3,5651ha rừng sản xuất.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê (người thứ 3 từ trái qua) tại hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hà, về hành vi “hủy hoại rừng”.

Cùng đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã tiến hành khởi tố đối tượng Hoàng Xuân Khẩn (trú tại thôn Phú Hương 1, xã Hương Xuân) do tự ý chặt phá 1,153ha rừng sản xuất tại Khoảnh 2, Tiểu khu 244, xã Hương Xuân.

Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê vừa khởi tố vụ án và Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân (trú tại TDP 1, thị trấn Hương Khê) do chặt phá 0,5275ha rừng sản xuất tại Khoảnh 7, Tiểu khu 227, xã Lộc Yên.

Đối tượng Trần Văn Huân (TDP 1, thị trấn Hương Khê) tại cơ quan công an.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, trong 7 tháng năm 2022, đơn vị đã phối hợp Công an huyện và các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 39 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn. Ngoài 4 vụ vi phạm có tính chất phức tạp nói trên, ngành chức năng đã xử lý hành chính 35 vụ, phạt tiền gần 500 triệu đồng (trong đó xử phạt 17 vụ về hành vi phá rừng với số tiền 419.500.000 đồng), tịch thu gần 11 m3 gỗ và 7 phương tiện, dụng cụ vi phạm các loại.

Ông Nguyễn Quang Hào - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Khê phân tích, bên cạnh các yếu tố khách quan như diện tích rừng rộng, địa hình chia cắt, phức tạp, lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng mỏng thì còn nhiều nguyên nhân chủ quan từ các địa phương, chủ rừng.

Các chủ rừng là hộ gia đình được giao đất, giao rừng chưa phát huy được vai trò trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được giao đất, giao rừng theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, chính quyền một số xã có biểu hiện buông lỏng, chưa tập trung quyết liệt, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt là tư tưởng xem việc quản lý và bảo vệ rừng là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm; thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu báo cáo để kịp thời để xử lý khi vụ việc mới phát sinh...

7 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 39 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp ở Hương Khê

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết, thời gian tới, huyện tiếp túc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, sớm hoàn chỉnh các hồ sơ vụ việc, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu tập trung chỉ đạo khắc phục ngay các sai phạm, vi phạm, các tồn tại, hạn chế liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp tại các đã xẩy ra trong thời gian vừa qua.

“Chúng tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm các đối tượng, chủ rừng vi phạm theo quy định; thực hiện các giải pháp thu hồi đất, thu hồi rừng (nếu đủ căn cứ) trả về cho Nhà nước quản lý. Cùng đó là áp dụng các biện pháp, giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Trong đó thực hiện việc cắm chốt, lập chốt, thành lập các tổ tuần tra và thực hiện chặt chẽ các quy chế phối hợp tuần tra kiểm soát để làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng tại địa bàn các xã đảm bảo đúng quy định pháp luật; không để phát sinh vi phạm với mục tiêu phải bảo vệ số diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có, nhất là diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn” - ông Phan Kỳ nhấn mạnh.

Theo điều tra của huyện Hương Khê, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn huyện là 100.171,72 ha, gồm: 68.526,27ha rừng tự nhiên, 23.068,71 ha rừng trồng, 8.576,74ha đất trống. Hiện có 13.247,2ha diện tích đã giao cho hộ gia đình cá, nhân (3.760 hộ gia đình, cá nhân). Diện tích đã giao cho các chủ rừng tổ chức (7 đơn vị chủ rừng) là 81.125,5ha.

P.V