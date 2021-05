Mùa lạc xuân trọn niềm vui của nông dân Hà Tĩnh

Vụ lạc xuân năm 2021 tại Hà Tĩnh được đánh giá thắng lợi toàn diện khi thời tiết thuận lợi, năng suất vượt kế hoạch và giá bán khá cao.

Lạc xuân năm nay được mùa, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi.

Những ngày này là cao điểm thu hoạch lạc xuân của nông dân thôn Phú Sơn, xã Tượng Sơn (Thạch Hà). Trên cánh đồng Đội Lối của thôn, niềm vui được mùa đã làm vơi đi phần nào nỗi vất vả của bà con khi phải làm việc trong nắng nóng. Tại phần ruộng của gia đình anh Trần Bá Hùng, hơn 10 lao động được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Người thu hoạch, người tất bật đóng bì, vận chuyển về nhà phơi cho kịp nắng.

Anh Trần Bá Hùng phấn khởi: “Đã nhiều năm rồi, lạc xuân mới được mùa và chất lượng như năm năm nay. Nếu như năm ngoái, năng suất chỉ đạt 1,6 tạ/sào thì năm nay đạt khoảng 2,2 tạ/sào. Ngoài thời tiết thuận lợi thì chúng tôi nghĩ rằng, đợt lũ hồi tháng 10/2020 đã kéo theo lượng phù sa, tăng chất dinh dưỡng cho đất để mùa lạc được bội thu. Lạc chắc, đẹp, được thương lái thu mua với giá 18.000 - 20.000 đồng/kg lạc tươi, 26.000 - 28.000 đồng/kg lạc khô tùy loại, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với cùng vụ năm 2020”.

Năng suất lạc năm nay của gia đình anh Trần Bá Hùng (thôn Phú Sơn, xã Tượng Sơn, Thạch Hà) đạt khoảng 2,2 tạ/sào.

Vụ xuân 2021, Đức Thọ là địa phương “quán quân” về diện tích lạc toàn tỉnh với 1.308 ha. Là một trong những xã trồng lạc lớn của huyện Đức Thọ. Thời điểm này, nông dân xã Bùi La Nhân cũng đã thu hoạch được 70% diện tích. Người sản xuất hài lòng bởi lạc vụ này không chỉ năng suất đạt cao mà củ đẹp, đồng đều và chất lượng.

Ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân thông tin: “Năm nay, vụ lạc xuân thắng lợi toàn diện. Địa phương có trên 110 ha lạc, năng suất vụ này đạt 2 tạ/sào, tăng 20 kg/sào so với năm ngoái”.

Thời tiết thuận lợi, bộ giống đồng nhất, chăm sóc bài bản là những nguyên nhân để mùa lạc bội thu.

Không riêng nông dân Thạch Hà, Đức Thọ mà bà con huyện miền núi Hương Khê cũng đang thu hoạch lạc xuân với niềm vui được mùa.

Ông Lê Quang Vinh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê thông tin: “Vụ này, toàn huyện sản xuất 1.096 ha lạc; trong đó, những địa phương có diện tích lớn như: Lộc Yên (145 ha), Hương Vĩnh (125 ha), Hương Xuân (120 ha)… Đến thời điểm này, khoảng 40% diện tích đã được bà con thu hoạch. Nguồn giống đảm bảo, xuống giống đúng lịch thời vụ, chăm sóc theo hướng dẫn của ngành chuyên môn cùng với sự “ủng hộ” của thời tiết nên năng suất lạc xuân năm nay của toàn huyện dự kiến đạt 28 tạ/ha".

70% giống lạc được gieo trỉa trong toàn tỉnh là L14.

Niềm vui lạc xuân được mùa, được giá đã rộn ràng khắp các vùng sản xuất trên toàn tỉnh. Điều phấn khởi nữa là sau khi thu hoạch, lạc xuân sẽ được thương lái thu mua ngay để phục vụ chế biến.

Bà Đậu Thị Sen (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) cho hay: “Lạc chỉ cần phơi khô ráo là thương lái trong huyện và tỉnh Nghệ An sẽ bao tiêu ngay nên nông dân không phải tốn nhiều công sức cho việc cất đặt, bảo quản. Do vậy, chúng tôi đang tập trung nhân lực, tiến hành thu hoạch nhanh, phơi cho kịp nắng để xuất bán sớm".

Lạc tươi được thu mua với giá 18.000 - 20.000 đồng/kg.

Theo phân tích của ngành chuyên môn, điều kiện thời tiết thuận lợi cộng với sự ổn định của bộ giống, quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh là những nguyên nhân căn bản để tạo nên một mùa lạc bội thu.

Dự kiến đến ngày 10/6, 100% diện tích lạc xuân toàn tỉnh sẽ được thu hoạch.

Vụ lạc xuân 2021, toàn tỉnh sản xuất 10.022 ha; trong đó, có khoảng 70% diện tích sử dụng giống lạc L14, 30% diện tích còn lại là các loại giống như: V79, TV 25, L29, L27, lạc cúc, lạc mỡ địa phương. Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được gần 50% diện tích. Ghi nhận bước đầu cho thấy, các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Khê, Kỳ Anh… là những địa phương dẫn đầu về diện tích và năng suất. Vụ này, năng suất lạc bình quân toàn tỉnh ước đạt 26,58 tạ/ha (tăng khoảng 1 tạ/ha so với cùng vụ năm 2020). Dự kiến đến ngày 10/6 sẽ hoàn thành việc thu hoạch lạc để nông dân tập trung bước vào vụ sản xuất hè thu với các cây trồng chủ lực như đậu, vừng... Ông Phan Văn Huân – Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh

