Nam Phúc Thăng quyết tâm đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2023

Sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn lại bộ máy tổ chức, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2023.

Đường về xã Nam Phúc Thăng rực rỡ cờ hoa chào mừng đại hội Đảng.

Phát huy sức mạnh của xã mới để phát triển kinh tế

Việc sáp nhập xã Cẩm Nam, Cẩm Phúc và Cẩm Thăng thành xã Nam Phúc Thăng góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả đầu tư KT-XH và hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Báu cho biết: “Sau sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu, huy động tối đa nguồn lực, ưu tiên cho đầu tư phát triển, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân hoàn thành cơ bản chỉ tiêu của nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra”.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được xã Nam Phúc Thăng chú trọng, góp phần cải thiện đời sống cho người dân. (Ảnh Tư liệu)

Tổng giá trị sản xuất đến hết năm 2020 ước đạt 505 tỷ đồng so với mục tiêu đại hội 492 tỷ đồng (đạt 102,6%), thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt trên 41,5 triệu đồng (tăng 143% so với đầu nhiệm kỳ, đạt 103,7% so với mục tiêu đại hội đề ra).

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Cảnh quan môi trường, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các vùng thôn quê ở Nam Phúc Thăng trở thành vùng quê đáng sống.

Mặc dù khối lượng công việc lớn, tuy nhiên, bộ phận một cửa luôn làm việc hiệu quả và kịp thời.

Bà Phan Thị Nguyệt (thôn Nam Yên) chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, từ người đứng đầu đến mỗi cán bộ, đảng viên luôn thống nhất trong mỗi lời nói, việc làm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc.

Bởi vậy, trong nhiều năm nay, đời sống người dân được cải thiện, các mô hình kinh tế được nhân rộng trong Nhân dân".

Quyết tâm xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2023

Xã Nam Phúc Thăng đang đổi thay từng ngày, những con đường bê tông rợp cây xanh được "phủ" khắp các thôn quê (Trong ảnh: Một góc đường thôn ở thôn Nam Yên)

Kế thừa những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Nam Phúc Thăng tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

Để hoàn thành mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã kiên trì, chủ động, sáng tạo thực hiện các giải pháp đề ra trong nghị quyết với các mũi đột phá: nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với phát triển bền vững; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình SXKD.

Việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất đã nâng cáo giá trị sản xuất cho người dân. (Trong ảnh: Vườn trồng thăng long của ông Nguyễn Thừa Niên, thôn 4 cho năng suất cao qua từng vụ).

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là sản phẩm chủ lực; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đặc biệt là kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiều mô hình kinh tế được nhân rộng trong nhân dân, đến nay, trên địa bàn xã Nam Phúc Thăng có hơn 1.000 hộ có thu nhập cao, ổn định từ kinh tế vườn. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Huê, thôn 7, chăm sóc vườn cam của gia đình)

“Một trong những yếu tố quan trọng để Đảng bộ xã Nam Phúc Thăng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 là phát huy sức mạnh của xã mới, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Báu nhấn mạnh.

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 37%, CN-TTCN - xây dựng 30%; TM-DV 33%. Xây dựng từ 1-2 sản phẩm OCOP. Mỗi năm xây dựng đạt 3-4 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 25-30 vườn mẫu. Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023. Thu ngân sách hằng năm trên 15 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 0,5%. Tỷ lệ gia đình văn hóa 100%. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Văn Chung