Người dân 6 xã Can Lộc và Lộc Hà mỏi mòn chờ nước sạch!

Dù đã được gia hạn song do thiếu nguồn kinh phí trong công tác giải phóng mặt bằng nên tiểu dự án nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà, Can Lộc (Hà Tĩnh) tiếp tục bị chậm tiến độ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân sẽ phải tiếp tục mỏi mòn chờ nước sạch.

Video: Người dân huyện Lộc Hà mỏi mòn chờ nước sạch về làng.

Tiểu dự án nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà, Can Lộc nằm trong Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh từ nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được triển khai từ năm 2020 với tổng mức đầu tư trên 215,6 tỷ đồng. Tiểu dự án sẽ cung cấp nước sạch cho 17.300 hộ dân, với hơn 67.100 nhân khẩu.

Tiểu dự án bao gồm: gói thầu HT01.1, xây dựng trạm tăng áp tại TP Hà Tĩnh và mạng lưới 1 để cung cấp nguồn nước cho 3 xã phía Nam huyện Lộc Hà gồm: Thạch Châu, Mai Phụ và Thạch Mỹ với công suất 2.500m3/ngày đêm.

Gói thầu HT01.2, xây dựng nhà máy cung cấp nước tại hồ Cù Lây (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) và mạng lưới 2 để cấp nước cho 6 xã gồm: Thuần Thiện, Tùng Lộc (huyện Can Lộc), Ích Hậu, Hồng Lộc, Phù Lưu và Bình Lộc cũ (nay là xã Bình An) thuộc huyện Lộc Hà với công suất 7.100m3/ngày đêm.

Sau một thời gian triển khai, đến nay, gói thầu HT01.1 xây dựng trạm tăng áp Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) và mạng lưới 1 đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng và đơn vị thi công đang triển khai các bước cuối cùng để thực hiện việc bàn giao cho đơn vị vận hành, quản lý.

Còn gói thầu HT01.2 hiện chưa thể hoàn thành khiến cho người dân 6 xã của huyện Can Lộc và Lộc Hà tiếp tục mỏi mòn chờ đợi nước sạch về làng.

Ông Hồ Ngọc Bình bên bể nước nhuốm phèn, rêu mốc.

Ông Hồ Ngọc Bình (thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc) chia sẻ: “Người dân chúng tôi từ bao đời nay đều sử dụng nước mưa và nước giếng khoan, giếng đào nhưng bị nhiễm phèn. Khi thấy có chủ trường đưa nước sạch về, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Thế nhưng, sau nhiều năm đường ống đã lắp đặt tại các tuyến đường trục thôn mà vẫn chưa có nước sạch nên chúng tôi hết sức mong mỏi”.

Theo ghi nhận, nguồn nước tại xã Hồng Lộc đang ngày một nhiễm phèn nặng. Ông Lê Viết Bình – Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho biết: Toàn xã Hồng Lộc có 2.200 hộ với trên 8.500 nhân khẩu. Bà con chủ yếu dùng nước giếng thông qua bể lọc nhưng nước nhiễm phèn nên gây ra rất nhiều hệ luỵ tới sức khoẻ, đời sống người dân.

Được sự quan tâm của cấp trên đầu tư nhà máy nước cho bà con nhân dân 6 xã, ai cũng rất phấn khởi. Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua mà nguồn nước vẫn chưa thể về đến các hộ dân dù hệ thống đường ống phụ đã được lắp đặt đến tận thôn, xóm. Tại các diễn đàn, bà con cử tri liên tục phản ánh, kiến nghị vấn đề này. Vì vậy, rất mong tỉnh có sự quan tâm, đẩy nhanh tiến độ triển khai để cấp nước sạch cho bà con.

Ông Bùi Trọng Đỉnh – Phó Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho hay: Nước sạch là niềm mong mỏi của cấp uỷ, chính quyền và bà con nhân dân xã Ích Hậu từ bao đời nay. Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai lắp đặt được hệ thống đường ống dẫn nước đang gặp nhiều vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Mong tỉnh sớm có các cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn, sớm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân.

Những bể nước vàng kịt do nhiễm phèn của người dân xã Ích Hậu.

Theo thông tin từ chủ đầu tư - BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, hiện nay, gói thầu HT01.2 xây dựng nhà máy cung cấp nước tại hồ Cù Lây (xã Thuần Thiện) để cấp nước cho 6 xã thuộc huyện Can Lộc và Lộc Hà đã hoàn thành 94% khối lượng công trình.

Khối lượng còn lại là tuyến đường ống chính với chiều dài trên 5km nằm dọc trên tuyến đường từ cầu Kênh Cạn (xã Ích Hậu) đến xã Hồng Lộc chưa thể triển khai thi công do vướng mắc mặt bằng.

Người dân 6 xã của huyện Can Lộc và Lộc Hà sẽ phải tiếp tục mỏi mòn chờ đợi nước sạch. (Trong ảnh: Những bể lọc nước nhuốm màu phèn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân)

Lý giải về vấn đề này, ông Phạm Xuân Lương - Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: Hiện nay, việc nâng cấp tuyến đường từ cầu Kênh Cạn (xã Ích Hậu) đến xã Hồng Lộc do huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư đang gặp vướng mắc về mặt bằng khiến đơn vị thi công tuyến ống nước đi qua đây chưa thể triển khai. Qua kiểm kê, đánh giá, chi phí giải phóng mặt bằng trên tuyến đường đã vượt lên gần 27 tỷ đồng nên UBND huyện Lộc Hà đã báo cáo với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh có phương án bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng.

Cũng theo ông Lương, dự án nước sạch cho một số xã thuộc huyện Lộc Hà, Can Lộc được gia hạn đến 31/3/2023, tuy nhiên đến thời điểm này, mặt bằng chưa thể bàn giao nên dự án sẽ không hoàn thành theo đúng tiến độ và việc đưa nguồn nước phục vụ cho người dân sẽ bị chậm trễ.

Phúc Quang – Anh Tấn