Người dân xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh thu nhập 54 triệu đồng/năm

Với sự năng động, nhạy bén và lợi thế ven đô, người dân Tượng Sơn phát triển nhiều nghề mang lại thu nhập cao và đứng đầu trong nhóm các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của Hà Tĩnh về thu nhập bình quân đầu người.

Đường vào trung tâm hành chính xã NTM kiểu mẫu Tượng Sơn

Về Tượng Sơn hôm nay không chỉ có hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế…khang trang, đạt chuẩn, mà “cốt lõi” hơn, đó là đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

Nhân dân phấn khởi, thi đua phát triển kinh tế, từ hộ nghèo đã thoát nghèo, từ hộ trung bình đã trở nên khá giả, giàu có. Đến cuối năm 2021, Tượng Sơn có mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 54 triệu đồng/năm, cao nhất trong nhóm các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh.

Đến nay, Tượng Sơn có 7/7 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; nhiều tuyến đường trục thôn được thảm nhựa, có vỉa hè

“Từ chỗ vườn tược bỏ hoang, cỏ dại mọc ngang người nhưng qua xây dựng NTM, gia đình chúng tôi đã được hướng dẫn, giúp đỡ cải tạo vườn tạp, cung cấp giống, kỹ thuật để trồng các loại rau màu. Nhờ đó, trên diện tích hơn 1.000 m2 đất vườn, gia đình đã trồng được các loại rau màu, 4 mùa xanh tốt, mùa nào rau nấy. Làm vườn không chỉ đẹp cho cảnh quan, môi trường mà còn có thu nhập khá” - chị Bùi Thị Tuyết ở thôn Hà Thanh phấn khởi cho biết.

Chị Bùi Thị Tuyết ở thôn Hà Thanh quay video, chụp ảnh vườn rau đăng lên nhóm của HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoàng Hà và facebook cá nhân để giới thiệu, quảng bá vườn rau

Năm 2015, khi phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn được phát động triển khai, khu vườn của gia đình chị Tuyết cũng thay đổi từng ngày. Vườn rau, quả của chị Tuyết được thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP và trở thành là 1 trong những thành viên sản xuất vệ tinh của HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoàng Hà (Tượng Sơn).

Đây cũng là một trong những vườn mẫu của thôn Hà Thanh áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc đến lúc đưa ra thị trường đều được hệ thống camera kết nối với người quản lý (HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoàng Hà) và các đối tác khách hàng giám sát chặt chẽ.

Khu sản xuất rau củ quả tập trung, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX Hoàng Hà.

Ở Tượng Sơn, những khu vườn như của chị Bùi Thị Tuyết không phải hiếm. Với lợi thế ven đô, xã Tượng Sơn được biết đến là vựa rau lớn nhất tỉnh, chuyên cung cấp rau xanh cho thị trường thành phố Hà Tĩnh. Đặc biệt, qua chương trình xây dựng NTM, người dân Tượng Sơn đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đưa khoa học kĩ thuật, chọn giống, cải tạo đất, thâm canh đạt năng suất cao.

Đến nay, toàn xã có 4 vùng sản xuất rau củ quả tập trung có diện tích từ 2 ha trở lên, trong đó 3 vùng đã lắp đặt hệ thống tưới thông minh tiết kiệm nước, sản xuất chuyên canh trong năm, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng đó là hơn 500 vườn hộ trồng rau màu, chăn nuôi gà, vịt có thu nhập từ 40 - 120 triệu đồng/năm. Sản phẩm rau, củ, quả của Tượng Sơn đã được cấp chứng chỉ VietGAP, được đối tác là các siêu thị, công ty cung ứng rau quả trong và ngoài nước tìm đến ký kết hợp đồng, bao tiêu sản phẩm.

Với sự năng động, nhạy bén thị trường và lợi thế ven đô, người dân Tượng Sơn còn có rất nhiều ngành nghề mang lại thu nhập cao như: Thương mại dịch vụ, xây dựng, cơ khí, điện máy...

Theo chia sẻ của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy, để có thu nhập bình quân đầu người trên 54 triệu đồng/năm thì thu nhập từ vườn hộ của người dân Tượng Sơn chưa phải là thu nhập chính. Với sự năng động, nhạy bén thị trường và lợi thế ven đô, người dân Tượng Sơn còn có rất nhiều ngành nghề mang lại thu nhập cao như: thương mại dịch vụ, xây dựng, cơ khí, điện máy, xuất khẩu lao động và nuôi trồng thuỷ sản.

“Toàn xã có 50 hộ có ki-ốt kinh doanh bám tỉnh lộ 27, 50 hộ buôn bán trong chợ Thành Bình, 9 tổ xây dựng với 100 lao động, 2 tổ lắp điện dân dụng với 30 lao động, 2 doanh nghiệp với 50 lao động. Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh này đang tạo việc làm ổn định cho người dân Tượng Sơn với mức thu nhập bình quân 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Tượng Sơn đang có hơn 200 người đi xuất khẩu lao động, hằng năm đưa về khoảng hơn 30 tỷ đồng. Đây là thu nhập chính để đưa con số thu nhập chung của xã lên trên 54,02 triệu đồng” – ông Huy cho hay.

Trên địa bàn Tượng Sơn đang triển khai 130 ha nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ với các sản phẩm chủ lực: Tôm, cua, cá bống bớp, chạch sụn...

Một nguồn thu nhập lớn của người dân Tượng Sơn đó là nuôi trồng thủy sản. Hiện, trên địa bàn đang triển khai 130 ha nuôi trồng thủy sản mặn lợ với các sản phẩm chủ lực: tôm, cua, cá bống bớp, chạch sụn... Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản điển hình như hộ ông Nguyễn Trọng Túc, ông Nguyễn Trọng Nga (thôn Bắc Bình); anh Nguyễn Văn Tuấn, anh Nguyễn Xuân Phúc (thôn Hà Thanh) cho doanh thu bình quân mỗi hộ trên 1 tỷ đồng/năm.

Kinh tế phát triển là điều kiện để người dân Tượng Sơn đầu tư, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Hiện, trên địa bàn có 7/7 khu dân cư kiểu mẫu với các nhà văn hóa, khu thể thao tại các khu dân cư đạt chuẩn. Sau những giờ lao động, kinh doanh mệt nhọc, người dân Tượng Sơn lại tập trung tại các sân thể thao, nhà văn hóa để giao lưu thể thao, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó.

Đến nay, 7/7 thôn đều có sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, có các dụng cụ tập thể thao đơn giản, các câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả

“Bên cạnh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, Tượng Sơn luôn chú trọng đến vấn đề an ninh trật tự thôn xóm. Các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Nhiều năm liền, trên địa bàn Tượng Sơn không có khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự, không có công dân thường trú ở xã phạm tội. Đây cũng là một trong những mục tiêu cốt lõi trong xây dựng NTM đã, đang được Nhân dân Tương Sơn gìn giữ, phát huy” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy khẳng định.

Những ngày đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022, cán bộ và Nhân dân Tượng Sơn (Thạch Hà) càng phấn khởi, vui mừng hơn khi địa phương được Hội đồng thẩm định NTM cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Tượng Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.

Thanh Hoài