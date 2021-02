1 ngày, Công an Hương Sơn bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2/2, tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Cây Thị, xã Sơn Tây, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Tây, Sơn Kim 2, Quang Diệm, Công an thị trấn Tây Sơn và Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành Long (SN 1997, trú tại thôn Cây Thị xã Sơn Tây) đang có hành vi tàng trữ 198 viên hồng phiến (có khối lượng 19,1991 gam).

Nguyễn Thành Long và tang vật bị lực lượng chức năng bắt quả tang

Quá trình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thành Long, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 168 viên hồng phiến (có khối lượng 16,4950 gam) được giấu ở phòng ngủ trong nhà của đối tượng.

Tại cơ quan điều tra bước đầu, Nguyễn Thành Long khai nhận: Bản thân là người nghiện ma túy, số ma túy nói trên là của Long tàng trữ để sử dụng trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đối tượng Thái Anh Tuấn làm việc với cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn

Tiếp đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 2/2, tại tổ dân phố 5 thị trấn Phố Châu, lực lượng Công an thị trấn Phố Châu, công an các xã Sơn Giang, Quang Diệm phối hợp với Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thái Anh Tuấn (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang) đang có hành vi tàng trữ 2,9321 gam heroin.

Tại cơ quan điều tra Thái Anh Tuấn khai nhận toàn bộ số ma túy này đối tượng mua về để sử dụng.

Ánh Dương