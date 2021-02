7 ngày nghỉ tết, Hà Tĩnh xử lý 437 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo nổ

Theo thống kê của Công an Hà Tĩnh, trong 7 ngày nghỉ tết (từ 10/2 – 16/2/2021, tức từ 29 đến mùng 5 tết), toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 434 vụ/437 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 67kg pháo các loại.

Công an xã Sơn Bằng tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa.

Trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép; đồng thời tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháo.

Chính vì vậy, so với tết Nguyên đán Canh Tý 2020, năm nay số vụ vi phạm về pháo đã được phát hiện, xử lý cao hơn nhiều, tăng 135 vụ/177 đối tượng.

Trong đêm giao thừa, Công an huyện Thạch Hà đã huy động tối đa quân số phối hợp với các lực lượng: Quân sự xã, thôn đội trưởng, dân quân tự vệ tuần tra, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng đốt pháo trái phép.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: “Trong dịp nghỉ tết, đơn vị đã phát hiện 112 vụ/119 đối tượng (đã khởi tố 5 vụ/8 bị can) vi phạm pháp luật về pháo và vật liệu nổ; thu giữ 16kg thuốc nổ, hơn 125kg pháo các loại; vận động thu hồi 8kg pháo và thuốc pháo các loại.

Riêng trong đêm giao thừa, Công an huyện đã huy động tối đa 100% quân số, phối hợp với lực lượng quân sự xã, thôn đội trưởng, dân quân tự vệ triển khai tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Qua đó, phát hiện, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 71vụ/71 đối tượng sử dụng pháo trái phép”.

Công an huyện Hương Sơn làm việc với các đối tượng vi phạm

Trong những ngày nghỉ tết, Công an Hà Tĩnh đã bám chắc địa bàn, triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT, để người dân đón tết, vui xuân.

Công an TP Hà Tĩnh tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa

“Công an TP. Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tăng cường bám, nắm địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại kịp thời giải quyết mọi vấn đề liên quan đến ANTT, không để đột xuất bất ngờ xẩy ra. Ngoài đảm bảo tốt công tác trực ban, trực chiến, đơn vị còn tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đảm bảo an toàn công trình, mục tiêu trọng điểm…”, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết.

Được biết, để phòng, chống ùn tắc giao thông, đảm bảo ANTT trong những ngày nghỉ tết, Công an TP. Hà Tĩnh đã thành lập 5 tổ tuần tra di động, 12 tổ chốt chặn tại các điểm nhạy cảm về ANTT, ATGT.

Công an TP. Hà Tĩnh thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT trong dịp tết.

Trong những ngày nghỉ tết, Công an Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng đảm bảo ANTT tại các khu cách ly tập trung ở trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương, tăng cường tuyên truyền, vận động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trọng tâm là ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản ở các khu vui chơi, chợ, trung tâm thương mại, các tuyến giao thông…

Trong thời gian nghỉ tết, toàn tỉnh chỉ xẩy ra 5 vụ phạm pháp hình sự làm 2 người chết, 4 người bị thương (bằng số vụ so với cùng kỳ năm ngoái). Theo đánh giá, trong một tuần nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo, giữ vững, người dân vui tết, đón xuân trong bình yên, an toàn.

Hoàng – Cường