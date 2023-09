Bắt giam đối tượng đột nhập vào nhà đâm gia chủ ở Đức Thọ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt bị can đối với Phan Quang Tâm về tội “Cố ý gây thương tích”.

CSĐT Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Phan Quang Tâm (mặc áo đen).

Lời khai của đối tượng đột nhập nhà dân, đâm gia chủ bị thương ở Đức Thọ Đột nhập vào nhà anh Trần Huy Sô ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) với mục đích lấy trộm giấy tờ đã thế chấp trước đó, Phan Quang Tâm bị phát hiện nên dùng dao đâm chủ nhà để thoát thân.

Trước đó, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của chị Trần Thị Thảo (sinh năm 1988, trú tại thôn Trung Đông, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) với nội dung: vào lúc 4h ngày 20/9 có một đối tượng đột nhập vào nhà, dùng dao đâm vào vùng lưng trái và ngón tay phải của anh Trần Huy Sô (sinh năm 1984, trú tại thôn Trung Đông, xã Lâm Trung Thủy). Hậu quả, anh Sô bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, xác định Phan Quang Tâm (sinh năm 1988, trú tại Làng Bua, xã La Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) là người gây thương tích cho anh Trần Huy Sô nên đã triệu tập đối tượng đến trụ sở Công an huyện Đức Thọ để làm việc. Tại đây, Phan Quang Tâm đã thừa nhận mình chính là thủ phạm dùng dao gây thương tích cho anh Trần Huy Sô.

Ngày 21/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Phan Quang Tâm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Diệp Diệp