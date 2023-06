Bi kịch sau vụ án cha đoạt mạng con

Tận tình chăm sóc cháu nội song người con trai lại hỗn láo và đánh mình, Dương Nam Hải (SN 1968, trú xã Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã không kiềm chế được cơn nóng giận nên đoạt mạng người con ruột.

Có lẽ, hiếm có phiên toà nào lại khiến nhiều người đau lòng như phiên xét xử Dương Nam Hải về tội “Giết người” vào ngày 1/6/2023 vừa qua. Bởi lẽ, nạn nhân lại chính là con ruột của Hải. Đầu tháng 2/2023, vụ án “cha giết con” đã gây rúng động làng quê Vũ Quang vốn thanh bình, yên ả.

Dương Nam Hải (SN 1968, trú xã Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh) tại phiên xử sơ thẩm.

Cáo trạng được đại diện viện kiểm sát công bố một lần nữa nhắc lại thảm kịch gia đình Dương Nam Hải.

Khoảng 20h ngày 1/2, khi vợ chồng Hải cùng một người bạn và cháu nội đang ăn cơm, Dương Văn Hùng (SN 1993, trú cùng thôn, con trai Hải) đã đến thăm con. Nghe Hùng trách cứ về uống thuốc của cháu bé không đúng liều lượng, giữa cha con Hải cãi vã to tiếng. Tức giận, Hải chạy ra sân lấy cưa gỗ dọa đuổi con về. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, do Hùng khoẻ hơn nên đã xô ngã cha, đồng thời, giành lấy cưa đánh liên tục vào đấng sinh thành.

Sau khi được mọi người can ngăn, Hùng đã ra về. Song, bức xúc trước việc người con hỗn láo, Hải chạy vào nhà lấy dao bầu rồi đuổi đánh. Biết hành động của Hải nên trên đường về, Hùng ghé nhà hàng xóm lấy đòn gánh đánh về phía cha song người cha đã kịp đỡ. Trong cơn nóng giận, Hải đã dùng dao đâm con.

Dương Văn Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào lúc 4h ngày 2/2. Sau khi gây án, Dương Nam Hải đã đến Công an huyện Vũ Quang đầu thú.

Bị cáo mô tả lại hành động ẩu đả với con trai.

Tại phiên toà sơ thẩm, đôi tay của người cha có vóc dáng lực điền, cao lớn nhiều lần chống vào bục khai báo như muốn tìm chỗ dựa. Tuy bình tĩnh trình bày trước hội đồng xét xử nhưng từng lời khai của Dương Nam Hải không giấu được nỗi chua xót. Bị cáo sinh được hai người con, Hùng là con cả, đã lập gia đình và ở riêng song ông bà nội vẫn thường đưa cháu về nhà mình chăm sóc, tạo điều kiện cho các con tập trung làm ăn, phát triển kinh tế.

Mặc dù cha mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc con mình nhưng chỉ vì không hài lòng chuyện thuốc thang, Dương Văn Hùng lại hỗn láo với đấng sinh thành. Phần vì nóng giận trước cách cư xử thiếu chuẩn mực của con, phần cảm thấy xấu hổ do lúc này nhà đang có khách, lại sẵn hơi men trong người, Hải đã dùng cưa với mục đích “thị uy”. Tuy nhiên, Hùng chẳng những không dừng lại mà còn đánh trả, hành động này của cậu con trai khiến lửa giận trong người cha bùng phát.

Được thẩm vấn, bà Đào Thị K. (vợ bị cáo) cho biết, trong cuộc sống đời thường, giữa Hải và con trai không có mâu thuẫn gì lớn. “Kể cả khi có hơi men, ông ấy chỉ gắt gỏng với vợ một lúc nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ sừng sộ, tỏ thái độ bực tức vô cớ với các con. Lúc Hùng đã ra về, tôi chỉ nghĩ đơn giản mâu thuẫn giữa hai cha con tạm kết thúc nên không đuổi theo để can ngăn mà vội về nhà trông cháu. Phải tham dự phiên toà với tư cách vừa là vợ bị cáo, lại vừa là mẹ của bị hại, đau đớn lắm…”, người phụ nữ đáng thương trần tình.

Với hành vi giết con trai ruột, Hải bị TAND tỉnh tuyên án 9 năm 6 tháng tù giam.

Chủ tọa phiên toà phân tích: "Hành vi của bị cáo có tính côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm. Không chỉ vậy, bị cáo đã bất chấp mối quan hệ tình thân để gây án. Là người lớn trong gia đình, lẽ ra bị cáo nên lựa chọn cách giải quyết khác. Song bị cáo lại hơn thua, tước đoạt mạng sống của con mình, khiến giờ đây người mất mạng, kẻ vào tù, con dâu phải chịu cảnh goá bụa, cháu nhỏ sớm trở thành mồ côi cha…”.

Được nói lời sau cùng, Dương Nam Hải khẩn khoản xin hội đồng xét xử xem xét, cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm có cơ hội trở về, nuôi dưỡng, chăm sóc cháu nội trưởng thành.

Giờ nghị án, đứa cháu nội vội chạy ùa vào lòng người ông đang ngồi trước bục khai báo, đưa bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt của ông, miệng liên tục hỏi khi nào ông sẽ trở về.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, nguyên nhân xuất phát một phần từ hành vi thiếu chuẩn mực của bị hại. Đó cũng là cơ sở để TAND tỉnh tuyên phạt Dương Nam Hải 9 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

