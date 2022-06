Bộ Công an bác thông tin ông Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Quang Tuấn tự tử

Thông tin cho rằng ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là hoàn toàn không chính xác. Hiện 2 bị can này đang được thực hiện chế độ giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều 30/6, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo.

Thông tin tóm tắt kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, Trung tướng Tô Ân Xô đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm thông tin tuyên truyền toàn diện các mặt công tác của lực lượng CAND, đặc biệt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, chứ không chỉ thiên về đưa tin các vụ án “nóng”, có tính chất giật gân, câu khách.

Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh sự kiềm chế gia tăng tội phạm khi 6 tháng đầu năm 2022 cả nước xảy ra 19.685 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 23,16% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021 - điều này có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc.

Trung tướng Tô Ân Xô trình bày báo cáo tại họp báo.

Tại họp báo, các phóng viên báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các “đại án” mà Bộ Công an điều tra, xử lý thời gian gần đây. Liên quan vụ Việt Á, phóng viên đặt câu hỏi, Việt Á từng nhập 3 triệu kit test từ Trung Quốc với giá chỉ hơn 20.000 đồng, liệu số kit test này có liên quan đến Việt Á hay không? Phóng viên cũng đặt câu hỏi về kết quả điều tra cụ thể ra sao, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội có việc nhận hối lộ hay không, khi mà Việt Á từng chi 800 tỷ để bôi trơn? Thời gian gần đây, sau khi ông Nguyễn Thanh Long bị bắt, dư luận cho rằng, ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim tự tử trong trại giam...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, qua điều tra, Việt Á có 4 nhóm tội danh, trong đó trung tâm của sai phạm là liên quan đến sản xuất, phân phối, thông đồng, móc ngoặc trong đấu thầu và chi tiền ngoài hợp đồng...

“Liên quan sản phẩm của họ trong vụ án là đề tài khoa học cấp quốc gia là loại kit test là PCR, tức test chậm, không phải test nhanh. Như vậy, chúng tôi khẳng định, 3 triệu kit test nhập khẩu từ Trung Quốc không liên quan đến vụ án này, không có chuyện Công ty Việt Á nhập số kit test này vào rồi dán tem như một số dư luận nêu”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nói.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành trả lời tại họp báo.

“Về thông tin cho rằng, ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn tự tử là hoàn toàn không chính xác. Hiện 2 bị can này đang được thực hiện chế độ giam giữ theo đúng quy định của pháp luật; tâm lý, tâm trạng của họ rất bình thường. Thông tin tự tử chúng tôi cũng rất bức xúc, vì ảnh hưởng đến quá trình điều tra”, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nhấn mạnh.

Liên quan việc có thay đổi tội danh đối với 2 bị can: Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, có hay không việc hai bị can này nhận hối lộ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay, mỗi bị can bị khởi tố một tội danh khác nhau. Nếu ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” thì ông Nguyễn Thanh Long là tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

“Ở đây, tội danh đã nói lên tính vụ lợi rồi, chỗ ông Nguyễn Thanh Long có yếu tố vụ lợi thì mới khởi tố tội”Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ“. Còn hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra, khi kết luận, có cơ sở sẽ thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay.

Theo CAND