Bộ Công an đề nghị chưa thay đổi quy định cấp bằng lái xe

Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Cùng với đó là dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì soạn thảo. Tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, 63,79% đại biểu không đồng ý tách thành 2 luật; 66,74% đại biểu không đồng ý thay đổi thẩm quyền quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an. Văn phòng Chính phủ sau đó đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, có phương án tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về các nội dung trên.