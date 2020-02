Cần làm rõ tình trạng trâu mắc bẫy trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

Người dân xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang rất bức xúc trước việc trâu, bò bị “dính” bẫy thú đặt trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Số lượng bẫy thú người dân giao nộp công an xã

Ngày 13/2, người dân xã Cẩm Mỹ đã gửi đơn trình báo lên Công an xã về việc trâu, bò mắc bẫy thú đặt trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Ông Lương Văn Dũng – Trưởng Công an xã cho hay: “Cùng với đơn trình báo, người dân đã thu gom hơn 300 bẫy nộp lên cho công an xã”.

“Toàn bộ số bẫy do người dân giao nộp, chúng tôi đã bàn giao cho Công an huyện. Công an huyện cũng đã tiến hành kiểm tra, khám nghiệm trong khu vực rừng và tiếp tục điều tra để làm rõ” – ông Dũng nói thêm.

Vết thương ở chân trâu do dính bẫy đặt trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

Ông Dũng còn cho biết, mấy ngày qua, người dân thôn Mỹ Yên rất bức xúc về việc có 3 con trâu mắc bẫy thú trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Trong đó, 1 con bị giết thịt ngay gần một trạm bảo vệ rừng; 1 con đưa về nhưng sức khỏe quá yếu nên người dân đã làm thịt; còn 1 con đang được điều trị vết thương do dính bẫy ở chân.

Trâu bị dính bẫy được người dân chăm sóc

Thông tin từ phía người dân cho hay, trước đó một số người lên rừng và phát hiện các bẫy thú nên đã trình báo Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ nhưng sự việc vẫn không được khắc phục.

Trước đó, vào cuối năm 2019, một số con trâu của người dân Cẩm Mỹ cũng đã mắc bẫy trong khu vực rừng này.

Cẩm Mỹ là địa phương có nhiều người dân chăn thả trâu bò

Với thuận lợi về địa hình, nhiều năm qua, người dân Cẩm Mỹ đã đầu tư chăn nuôi trâu bò với số lượng lớn và là nguồn thu chính của họ.

Trung Dân - Đình Tuấn