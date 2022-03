Can Lộc xử phạt 10 triệu đồng với 1 trường hợp tàng trữ pháo trái phép

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 trường hợp trên địa bàn về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 30/1/2022, tại địa phận thôn Bắc Trung Sơn, xã Gia Hanh, Công an xã Gia Hanh tổ chức tuần tra và phát hiện Phan Văn Cường (SN 1998, trú tại thôn Bắc Trung Sơn) đang có hành vi vận chuyển 1 hộp pháo với khối lượng 1,36kg.

Căn cứ quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, UBND huyện Can Lộc đã quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Phan Văn Cường về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

L.C