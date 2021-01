Cao điểm tấn công các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cho người dân vui tết, đón xuân

Sau gần 2 tháng (từ 15/11/2020 đến nay) ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, làm rõ nhiều vụ việc, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Từ trái qua: Nguyễn Viết Phong (SN 1990, trú xã Thuần Thiện), Võ Văn Nga (SN 1982, trú tại xã Tùng Lộc) và Nguyễn Xuân Tiến (SN 1983, ở xã Thuần Thiện, Can Lộc) bị Công an Can Lộc bắt giữ trong đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển gần 1,2 tạ pháo trái phép (tháng 12/2020).

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, để đảm bảo cho đợt ra quân đạt hiệu quả cao, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, trấn áp kịp thời các loại tội phạm.

Lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên làm việc với Lê Văn Công (SN 1986, trú tại xã Cẩm Duệ) - đối tượng đã bán 6 hộp pháo hoa nổ (loại hộp 36 quả) nhãn hiệu Thái Lan cho Nguyễn Văn Hà (SN 2003, trú cùng xã) với số tiền 5,2 triệu đồng (tháng 12/2020)

Vào dịp gần tết, tình hình vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, ma túy và tội phạm, tệ nạn cờ bạc có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Do đó, đây là một trong nhiều nội dung được Công an Hà Tĩnh tập trung “đánh mạnh”. Tính từ 15/12/2020 đến đầu tháng 1/2021, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 71 vụ/111 đối tượng, thu giữ 766 kg pháo các loại, 5,16 kg tiền chất pháo, 6,16 kg thuốc nổ.

Lực lượng chức năng cũng đã đấu tranh, bắt giữ 22 vụ/36 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 41 vụ/104 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; bắt quả tang 92 vụ/365 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 583 triệu đồng, trong đó có 2 đường dây đánh bạc liên tỉnh với 46 đối tượng tham gia.

Các đối tượng bị bắt giữ, triệu tập trong đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức lô đề, cá độ qua mạng bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh triệt phá (tháng 12/2020)

“Càng gần tết, tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ và tội phạm, tệ nạn đánh bạc càng tăng, hiện nay ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng như: Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân sớm đưa các vụ án ra xét xử lưu động để răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và tội phạm đánh bạc”, Thiếu tá Đặng Văn Đức – Trưởng Công an huyện Can Lộc cho hay.

Đối tượng Lê Thị Phương tại cơ quan điều tra (tháng 12/2020)

Tính từ 15/12/2020 đến đầu tháng 1/2021, Công an Hà Tĩnh còn khám phá trên 43 vụ/56 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, triệt phá 7 ổ nhóm/25 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng…

Nhiều chuyên án, vụ án lớn đã được xác lập, đấu tranh, làm rõ kịp thời, được dư luận hết sức hoan nghênh. Điển hình như: Văn phòng cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) đã điều tra, làm rõ Lê Thị Phương (SN 1987, số nhà 04, ngõ 01, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh), đã dùng thủ đoạn góp vốn kinh doanh, thuê xe tự lái để lừa đảo, chiếm đoạt của 6 bị hại gần 2,5 tỷ đồng.

Đặng Hoàng Quang Thắng và Phạm Xuân Hùng cùng tang vật bị thu giữ.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp. Trong đợt ra quân lần này, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ/3 đối tượng sử dụng công nghệ cao, giả danh lừa đảo, chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản hơn 700 triệu đồng. Trong đó, Công an huyện Kỳ Anh chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh: Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế, TP Hồ Chí Minh phá thành công chuyên án điều tra, làm rõ 2 đối tượng: Đặng Hoàng Quang Thắng (SN 2001, trú tại phường An Hoà, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Phạm Xuân Hùng (SN 2001, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng một trang web có nội dung “Bình chọn siêu mẫu nhí”, tạo ra các trường yêu cầu người đăng nhập phải khai báo địa chỉ đăng ký và mật khẩu tài khoản mạng xã hội facebook đang sử dụng.

Sau đó, tiến hành chiếm đoạt tài khoản Facebook của các bị hại, giả danh chủ tài khoản nhắn tin yêu cầu người thân của họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2020, các đối tượng đã thực hiện 13 vụ lừa đảo với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà tống đạt các quyết định khởi tố đối với Hồ Miên Viễn (SN 1992, ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) - đối tượng đã sử dụng không gian mạng, chiếm đoạt 230 triệu đồng của nhiều người (tháng 12/2020).

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm cho biết: “Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, huy động mọi phương tiện, lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp các loại tội phạm; trong đó chú trọng các loại tội phạm: cướp, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm mạng, cho vay nặng lãi...

Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo vệ bình yên cho người dân vui tết, đón xuân Tân Sửu 2021".

Mai Hoàng – Hồng Nhung