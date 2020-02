Chưa đầy 5 ngày, Công an Can Lộc bắt giữ liên tiếp 5 vụ đánh bạc

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày, từ mùng 4 đến 8/2, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã liên tiếp bắt giữ 5 vụ đánh bạc trên địa bàn, thu giữ hơn 75 triệu đồng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 14h50’ ngày 4/2, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra thuộc Khối điều tra - Công an huyện Can Lộc đã bất ngờ ập vào nhà Nguyễn Văn Sơn (SN 1980) trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, bắt quả tang đối tượng Sơn và 6 đối tượng khác đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài liêng.

Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ bài, hơn 31 triệu đồng và các tang vật liên quan.

Danh tính 6 đối tượng còn lại gồm: Cao Văn Quyền (SN 1985); Nguyễn Văn Chính (SN 1987); Võ Phi Long (SN 1990); Nguyễn Định (SN 1977); Võ Phi Trình (SN 1982); Nguyễn Văn Tài (SN 1985), tất cả đều trú xã Khánh Vĩnh Yên.

Cũng tại địa bàn xã Khánh Vĩnh Yên, vào khoảng 10h ngày 5/2, các trinh sát tiếp tục ập vào nhà Nguyễn Duy Hiển, thuộc xóm Hạ Triều, bắt giữ 4 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bài, hơn 16 triệu đồng cùng các tang vật liên quan. Danh tính 4 đối tượng được làm rõ: Nguyễn Đình Bình (SN 1967); Nguyễn Quang Hiền (SN 1972); Nguyễn Quang Phú (SN 1971); Phan Sỹ Trung (SN 1980), đều quê ở xã Khánh Vĩnh Yên.

Tiếp đến, vào 00h50’ ngày 7/2, các trinh sát thuộc Công an huyện Can Lộc đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tụ tập đánh bạc tại thôn Quang Trung, xã Tùng Lộc, dưới hình thức cua bầu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bộ đồ cua bầu và số tiền hơn 2 triệu đồng.

6 đối tượng đánh bạc tại xã Trung Lộc đang bị Công an huyện Can Lộc tạm giữ.

Cũng trong ngày 7/2, vào lúc 23h30’, các trinh sát vào nhà bà Bùi Thị Thư, thuộc thôn Trung Long, xã Trung Lộc (Can Lộc), bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc với hình thức đánh bài liêng.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bài, hơn 9 triệu đồng và các tang vật liên quan. Danh tính 6 đối tượng được làm rõ gồm: Phan Anh Sơn (SN 1978); Võ Xuân Đàn (SN 1987); Phan Văn Dương (SN 1976); Phan Anh Đức (1980); Phan Cao Hoàng (SN 1988), cả 5 đối tượng đều trú tại xã Trung Lộc và Phan Anh Lĩnh (SN 1981, trú tại Hoàng Mai – Hà Nội).

Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sau, vào khoảng 1h ngày 8/2, các trinh sát tiếp tục ập vào nhà bà Đặng Thị Hành thuộc thôn Minh Tiến, xã Trung Lộc (Can Lộc), bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ bài, hơn 17 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

6 đối tượng đánh bạc gồm: Võ Đức Sơn (SN 1970, trú thị trấn Đồng Lộc); Nguyễn Công Thuần (SN 1972); Trần Quý (SN 1991); Bùi Quyết (SN 1976); Trịnh Văn Trường (SN 1980); Trần Quốc Việt (SN 1992), cả 5 đối tượng đều trú xã Trung Lộc.

Hàng chục đối tượng đánh bạc trên địa bàn bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ trong vòng chưa đầy 5 ngày.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố 2 vụ án xảy ra trên địa bàn Khánh Vĩnh Yên với 11 đối tượng về tội “đánh bạc”, 3 vụ việc còn lại đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh, Thiếu tá Nguyễn Công Luận – Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết: “Tiếp tục thực hiện mệnh lệnh tấn công trấn áp tội phạm dịp cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh vào các dịp trước trong và sau tết, Công an huyện Can Lộc đã bám chắc địa bàn, chủ động các phương án để đối phó với bất kỳ loại tội phạm nào.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng nhận thấy, nổi lên trên địa bàn rất nhiều đối tượng đánh bạc. Thế nên, đã lên phương án bắt giữ các đối tượng này. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày, Công an huyện Can Lộc bắt giữ 5 vụ đánh bạc với hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 75 triệu đồng”.

Anh Tấn