“Con ngựa” đứt dây cương…

Không người dìu dắt, mất phương hướng ở độ tuổi còn rất trẻ, Đàm Minh Quang (SN 2000, trú xã Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh) liên tục sa ngã.

Việc bị cáo phải nhận mức án 11 năm tù giam về 3 tội danh “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ” là kết cục đã được báo trước.

Đàm Minh Quang (SN 2000, trú thôn Đại Hải, Thạch Hải, Thạch Hà) bị TAND tỉnh xét xử về các tội “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Tháng 4/2022, dư luận xôn xao khi hay tin Công an huyện Thạch Hà đã bắt giữ nghi phạm dùng hung khí đánh, đâm trọng thương người đàn ông bị khuyết tật sau gần 1 ngày lẩn trốn trên núi Đỉnh Bàn. Đối tượng gây án được xác định là Đàm Minh Quang, 22 tuổi.

Trong thời gian thực hiện quy trình tố tụng vụ án Đàm Minh Quang, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng luật sư đảm nhận vai trò trợ giúp pháp lý nhiều lần tìm đến nhà của bị can để làm việc. “Một ngôi nhà cũ kỹ, đơn sơ và chẳng có tài sản gì đáng giá” - đó là ấn tượng đầu tiên của các cán bộ thực thi pháp luật về hoàn cảnh của gia đình Quang.

Tìm hiểu sâu hơn, luật sư Nguyễn Xuân Hiển (trợ giúp pháp lý cho Đàm Minh Quang) được biết, bố Quang đã qua đời và cuộc sống hiện tại của các thành viên vô cùng khó khăn, tạm bợ. Mẹ Quang hằng ngày bán củi kiếm rau cháo qua bữa; người anh trai Đàm Văn V. (SN 1997) không có việc làm ổn định. Bản thân Quang cũng bỏ học khi vừa hết lớp 7 và không nghề nghiệp ổn định.

Không người dìu dắt, Quang như chú ngựa hoang không kìm được dây cương, dần sa chân vào cạm bẫy. Mới 17 tuổi, Quang đã bị xử phạt hành chính về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (tháng 12/2017). Chưa đầy 3 tháng sau (tháng 3/2018), đối tượng tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà xử phạt 5 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Với chuỗi thành tích bất hảo khi ở độ tuổi còn quá trẻ, tháng 8/2019, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã ban hành quyết định đưa Quang vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tưởng rằng, kết thúc thời gian giáo dưỡng, Quang sẽ trở về địa phương với con người khác. Thế nhưng, không việc làm, đối tượng lại chọn cách sống lang bạt qua ngày. Là cái tên thường xuất hiện trong danh sách “đen”, Công an xã Thạch Hải nhiều lần triệu tập Quang để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, song, đối tượng lại phớt lờ.

Căn nhà đơn sơ của gia đình Quang.

Khoảng 1h30" ngày 26/4/2022, do mâu thuẫn trong quá trình ăn uống tại nhà Quang nên giữa Quang và anh Trần Văn M. (SN 1984, trú cùng thôn) xảy ra xô xát. Khi anh M. bỏ chạy, Quang đuổi theo đến bãi cát ven biển, dùng tuýp sắt đánh nhiều lần vào đối phương. Thấy vậy, anh V. (anh trai Quang) đã đến Công an xã Thạch Hải để trình báo.

Tiếp nhận thông tin, khoảng 2h30" cùng ngày, Công an xã Thạch Hải có mặt tại hiện trường để xác minh. Đến ngã tư ĐT.550 giao với đường Lê Khôi (thôn Đại Hải), cán bộ Công an xã gặp Quang và bị đối tượng này dùng tuýp sắt đe dọa, đuổi đánh. Không chỉ vậy, Quang điều khiển xe công vụ của Công an xã về nhà mình rồi đập phá, làm hư hỏng tài sản. Khoảng 3h cùng ngày, khi lực lượng Công an xã đến khống chế, Quang tiếp tục dùng tuýp sắt, thanh kim loại để chống trả, tấn công rồi đạp cửa bỏ trốn.

Đến 10h30’ ngày 27/4, Đàm Minh Quang bị lực lượng chức năng tóm gọn khi đang lẩn trốn tại vùng đồi núi thuộc thôn Thanh Long, xã Đỉnh Bàn, Thạch Hà. Tuy Quang được xác định là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, song, theo phân tích của Hội đồng xét xử, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, dù đã được can ngăn nhưng đối tượng vẫn sử dụng hung khí nguy hiểm đánh nhiều phát vào vùng đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể anh M. Hành vi đó thể hiện tính côn đồ, quyết liệt nhằm tước đoạt tính mạng nạn nhân.

Ngoài ra, Quang còn có hành vi đuổi đánh, tấn công, chống trả lực lượng chức năng, cố ý làm hư hỏng tài sản, tức là đã xâm phạm đến tài sản, việc thực hiện nhiệm vụ của người thi hành công vụ.

Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo.

11 năm tù giam theo phán quyết của Hội đồng xét xử được dư luận đánh giá là mức án thấu tình đạt lý. Dù rằng, hành vi của Đàm Minh Quang rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT nhưng Hội đồng xét xử đã cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Rời phiên tòa, lời trải lòng từ cán bộ Công an xã Thạch Hải khiến bao người trăn trở: “Sự sa ngã của Đàm Minh Quang xuất phát một phần từ việc không nghề nghiệp, không định hướng. Liệu rằng, còn bao nhiêu Đàm Minh Quang đang tồn tại trong xã hội và giải pháp đặt ra sẽ là gì để cảm hóa những “con ngựa” đứt dây cương ấy?”.

Dương Vinh