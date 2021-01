Công an Hà Tĩnh đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối dịp Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đến thời điểm này, các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được Công an Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, triển khai kỹ lưỡng.

Công an Hà Tĩnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT trước, trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Để tạo thế chủ động trước mọi tình huống, lực lượng công an toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng ANTT trên địa bàn.

Bố trí lực lượng, phương tiện, tiếp nhận giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT. Đặc biệt, công an các đơn vị, địa phương đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn nhằm bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp”.

Trong dịp này, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Trên cơ sở đó, công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ đã chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây mất ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà Đặng Thị Vân Anh (đối tượng cầm đầu đường dây lô đề trái phép trên địa bàn TP Hà Tĩnh với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày). Ảnh chụp ngày 14/1/2021.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Là một trong những địa bàn trọng điểm nên Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, thiết lập sớm các phương án đảm bảo an ninh trật tự nhằm bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng trên địa bàn, kết hợp phòng ngừa và ngăn chặn các đối tượng hoạt động phạm tội.

Các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã đã tăng cường bám, nắm địa bàn, đảm bảo tốt công tác trực ban, trực chiến, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đảm bảo an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào giờ cao điểm, ở những địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự ATGT”.

Lực lượng CSCĐ tập trunng tối đa về quân số, trang thiết bị, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống về ANTT.

Trong đợt này, lực lượng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đã huy động hàng trăm CBCS phối hợp với: cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra vũ trang tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội và tội phạm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.

“Chúng tôi đã xây dựng cụ thể phương án huy động lực lượng xử lý tình trạng tụ tập đông người tại nơi diễn ra sự kiện, tăng cường tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; càn quấy, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…”, Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động cho hay.

Công an xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) thường xuyên xuống cơ sở để trao đổi thông tin với người dân về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Với phương châm “đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay từ cơ sở”, trong đợt ra quân lần này, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn đã liên tục bám sát địa bàn, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Cùng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân thông qua họp dân, tuyên truyền trên loa phát thanh, trực tiếp vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đấu tranh, tố giác tệ nạn xã hội và tội phạm…

Mai Hoàng – Hồng Nhung