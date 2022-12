Công an Hà Tĩnh đánh sập nhiều đường dây cá độ nghìn tỷ mùa World Cup

Trong thời gian World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng diễn biến hết sức phức tạp. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an Hà Tĩnh, nhiều đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đã bị đấu tranh, bóc gỡ.

“Nóng” tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá

World Cup 2022 diễn ra tại Qatar kể từ ngày 20/11 đến 18/12 được xem là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Quan tâm đến sự kiện này không chỉ có riêng người hâm mộ mà đây còn được xem là mùa “làm ăn” của các đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hiện tại, trên các nền tảng mạng xã hội, các trang web xem bóng đá trực tuyến, nhiều đối tượng đã tổ chức quảng cáo cá cược bóng đá một cách ngang nhiên.

Nhiều trang mạng quảng cáo cá độ bóng đá.

Các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi những đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, thường là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”, móc nối với “nhà cái” quản lý các trang web cá độ như: M88.com, Fun88.com, Bong88.com, fb88.com, sin88.com… Các trang web cá cược trực tuyến này thường có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet và làm theo hướng dẫn như: đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch, chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang web tại Việt Nam hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược.

Thậm chí, người chơi có thể được các đối tượng tổ chức (phần lớn là những đối tượng hình sự, giới “anh chị”) cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để đánh bạc. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như: bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ...

Việc “chào mời” người xem miễn phí và có thể tham gia đánh bạc được thực hiện công khai trên internet.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết: Để “đối phó” với cơ quan chức năng, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng có nhiều thủ đoạn tinh vi như: sử dụng các thiết bị thông tin di động thông minh và phương tiện kỹ thuật hiện đại kết nối mạng Internet để trao đổi, thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng cầm đầu tổ chức trong băng nhóm, đường dây đánh bạc thường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước như: việc quản lý, kiểm soát trên không gian mạng; quản lý sim rác; quản lý thanh toán qua các tổ chức tín dụng, thanh toán trung gian... để thực hiện tội phạm.

Triệt xóa nhiều đường dây đánh cá độ bóng đá nghìn tỷ

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó có hoạt động cá độ bóng đá mùa World Cup 2022.

Ngày 13/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, lực lượng công an vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch đến nay gần 2.000 tỷ đồng, khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công về trại tạm giam.

Từ ngày 29/11/2022 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Tĩnh tiến hành mở rộng điều tra các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh. Sau một thời gian điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Công Anh (SN 1989; trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018. Tài khoản này có 1.825.000 điểm tương đương 73 tỷ đồng, tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

6 đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 4/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt xoá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Từ đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trang mạng có địa chỉ ag.bong88.com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị đã tập trung lực lượng để đấu tranh, triệt xóa đường đây tội phạm.

Ngày 17/10/2022, sau quá trình thu thập các thông tin tài liệu về các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp chỉ huy các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an Quảng Trị và các cục nghiệp vụ thống nhất phương án đấu tranh, điều động 120 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn 3 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị). Trong đó, có 13 đối tượng ở Quảng Bình, 6 đối tượng ở Hà Tĩnh và 1 đối tượng ở Quảng Trị. Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 11 ô tô; 510 triệu đồng tiền mặt; 15 máy tính các loại; 35 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp làm việc với đối tượng cầm đầu đường dây.

Bước đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trang mạng ag.bong88.com do đối tượng Trần Quang Nam (SN 1986, trú tại xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) là chủ mưu, điều hành và tiến hành cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác để tổ chức hoạt động.

Trần Quang Nam đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay; ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng/tháng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện tích luỹ kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trần Quang Nam khai nhận: đã chia, cấp 7 tài khoản cho 7 đối tượng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau đó, các đối tượng này mở rộng chia, cấp tiếp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...

Ngoài 2 đường dây đánh bạc nghìn tỉ nói trên bị đánh sập, đầu năm 2022 lại nay, nhiều đường dây tổ chức đánh bạc quy mô, chuyên nghiệp trên địa bàn liên tiếp bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa. Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 407 vụ/1944 đối tượng vi phạm pháp luật về đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 6.000 tỷ bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: World Cup là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Để đấu tranh, ngăn chặn với tình trạng này, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới mọi hình thức; chủ động lồng ghép công tác này với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đối với trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý để tạo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm trong xã hội.

Xuân Lý