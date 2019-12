Cung cấp đường dẫn có nội dung vi phạm, facebooker ở Hà Tĩnh bị phạt 5 triệu đồng

Sáng nay (10/12), thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Đức Hiếu (SN 1990, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ) về hành vi: Chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật.

Hành vi của Bùi Đức Hiếu đã vi phạm vào điểm b, khoản 2, điều 65, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến.

Cơ quan chức năng làm việc với Bùi Đức Hiếu

Trước đó, ngày 5/12/2019, tài khoản facebook cá nhân Đức Hiếu (bố Khoai) có chia sẻ nội dung về dự án san lấp mặt bằng ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) do Công ty An Việt Phát chịu trách nhiệm.

Nội dung bài viết cho rằng, “các nhóm lợi ích cấu kết với nhau”, thỏa thuận với Công ty An Việt Phát chở “hàng ngàn tấn” chất thải hết sức nguy hại từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để san lấp mặt bằng.

Ngày 6/12/2019, Công ty TNHH Xử lý và tái chế tro xỉ Viết Hải (đơn vị vận chuyển cho Công ty An Việt Phát) có đơn kiến nghị về việc đề nghị làm rõ cá nhân đăng thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nguy cơ gây bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn gửi Công an tỉnh và Sở Thông tin & Truyền thông Hà Tĩnh.

Những nội dung vi phạm được Bùi Đức Hiếu chia sẻ trên facebook cá nhân.

Ngày 9/12/2019, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông làm việc với ông Bùi Đức Hiếu. Bùi Đức Hiếu cho biết, tài khoản facebook Đức Hiếu (bố Khoai) được tạo lập khoảng cuối năm 2018. Ngày 5/12/2019, Hiếu lên fanpage “Cổng giao tiếp điện tử thị xã Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh” thấy có bài viết liên quan san lấp mặt bằng tro xỉ, nên chia sẻ và sao chép nội dung bài viết, đăng tải lên trang cá nhân.

Tuy nhiên, bài viết mà Hiếu chia sẻ có nguồn từ fanpage “Cổng giao tiếp điện tử thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh” với hình ảnh trang bìa mạo danh hình ảnh “Cổng thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh” chính thống, có địa chỉ truy cập http://thixakyanh.hatinh.gov.vn.

Theo Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông Phạm Văn Báu: Trang fanpage “Cổng giao tiếp điện tử thị xã Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh” đã nhiều lần đưa các thông tin sai sự thật và chưa được kiểm chứng, gây hiểu lầm, hoang mang trong nhân dân; đồng thời làm ảnh hưởng đến các thông tin tuyên truyền chính thống và nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn.

Bùi Đức Hiếu - chủ nhân trang facebook Đức Hiếu bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng vì hành vi chủ động cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật.

Vì thế, ngày 18/9/2019, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hỗ trợ xác minh, xử lý. Theo đó, đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử xác minh chủ thể của fanpage này để làm căn cứ kiểm tra, xử lý hoặc gỡ bỏ.

Trong khi thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đang tiến hành xử lý thì Bùi Đức Hiếu đã chia sẻ, viết bài sai sự thật từ nguồn fanpage này.

Tại các buổi làm việc với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, Phòng PA03 Công an tỉnh, Bùi Đức Hiếu thừa nhận vi phạm của mình, cho rằng nguyên nhân là do kém hiểu biết, chuyển tải nội dung chưa được kiểm chứng. Trước đó, ngày 7/12/2019, khi có người gọi điện yêu cầu, Hiếu đã gỡ bài đăng nhưng vẫn giữ nguyên bài chia sẻ.

Khánh Nguyễn