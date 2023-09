Đảm bảo PCCC, ANTT tại các cơ sở lưu trú phường trung tâm TP Hà Tĩnh

Hơn 60 người là chủ các nhà trọ bình dân, nhà cho thuê và tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh được tuyên truyền các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú, PCCC, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an phường Trần Phú tổ chức tuyên truyền ANTT, PCCC cho hơn 60 chủ nhà trọ trên địa bàn phường.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với chủ các cơ sở kinh doanh, lưu trú trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, Công an phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền ANTT, PCCC, vệ sinh môi trường cho hơn 60 người là chủ các nhà trọ bình dân, nhà cho thuê và tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Công an phường Trần Phú đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường; những tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian qua; tuyên truyền các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú, PCCC, bảo đảm ANTT tại các nhà trọ bình dân, nhà cho thuê trên địa bàn.

Công an phường Trần Phú tổ chức cho các hộ ký cam kết chấp hành tốt quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú, PCCC và ANTT tại cơ sở lưu trú, nhà trọ cho thuê.

Hiện nay, trên địa bàn phường Trần Phú có hơn 60 nhà trọ bình dân với lượng khách đến thuê trọ, lưu trú đông, đa dạng về thành phần, bao gồm cán bộ, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động... Mặc dù thường xuyên tăng cường công tác quản lý, tuy nhiên trên thực tế, vẫn còn một số cơ sở cho thuê trọ chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... Đây là một trong những nguyên nhân khiến các đối tượng lợi dụng, trà trộn vào các nhà trọ bình dân, cơ sở lưu trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc, cố ý gây thương tích...

Tin liên quan: Hà Tĩnh: Tạm đình chỉ nhiều cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC Trong đợt tổng ra quân rà soát, kiểm tra, Công an Hà Tĩnh đã đình chỉ hoạt động 1 cơ sở và tạm đình chỉ 11 cơ sở vì không đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật.

Chợ TP Hà Tĩnh lên phương án đảm bảo an ninh, PCCC dịp tết Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chợ ở TP Hà Tĩnh trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu, Ban Quản lý (BQL) chợ đã lên phương án cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng tổ, đội bộ phận.

Lê Tuấn