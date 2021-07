Đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại trường học, công sở lĩnh 66 tháng tù giam

Đối tượng Đặng Công Nguyên đã thực hiện 36 vụ trộm cắp tài sản tại công sở, trường học ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Bị cáo Đặng Công Nguyên tại phiên tòa sơ thẩm sáng 29/7.

Sáng 29/7, TAND huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xửi bị cáo Đặng Công Nguyên (SN 1970, trú tổ dân phố Trần Phú, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 9/3/2021, Đặng Công Nguyên từ nhà điều khiển xe mô tô mang BKS 37B2-137.40 đến huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để trộm cắp tài sản.

Đến xã Xuân Phổ (Nghi Xuân), Nguyên vào nhà văn hóa thôn thôn Hợp Thuận phá khóa, lấy trộm được 3 chiếc loa và 1 bộ máy vi tính. Trong lúc đang đưa tài sản lấy trộm ra nơi cất giấu xe, Nguyên bị Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang.

Tổng giá trị tài sản Nguyên đã lấy trộm là gần 9 triệu đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng.

Quá trình điều tra, Đặng Công Nguyên khai nhận, trong thời gian từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt, đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Xuân, huyện Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng giá trị gần 190 triệu đồng.

Cụ thể, trên địa bàn Nghi Xuân, Nguyên đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản tại nhà văn hóa thôn Hồng Thủy (Xuân Hải), Trường Mầm non Xuân Thành, Trường Tiểu học Xuân Viên, Trường Mầm non Xuân Hải, Trường Tiểu học Xuân Liên, Trường Mầm non Đan Trường, Trường Mầm non Xuân Hội, lấy nhiều đồ điện tử như loa, âm ly, máy tính, màn hình tivi... với tổng giá trị hơn 87 triệu đồng.

Tại địa bàn huyện Đức Thọ, Đặng Công Nguyên 5 lần trộm cắp tài sản tại Trường Mầm non thị trấn Đức Thọ, UBND xã Liên Minh, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Đức Thọ lấy đi nhiều tivi, máy tính để bàn... với tổng giá trị gần 73 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn nói trên, Nguyên đã gây ra 3 vụ trộm trên địa bàn TX Hồng Lĩnh, lấy các tài sản giá trị như tivi, máy tính... tại Trường Mầm non Đức Thuận, Trường THCS Đậu Liêu, Trường Mầm non Trung Lương với giá trị hơn 28 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên xử.

Ngoài ra, Đặng Công Nguyên còn khai nhận tham gia thực hiện 21 vụ trộm cắp tài sản tại công sở, trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm các huyện: Nghi Lộc (5 vụ), Nam Đàn (3 vụ), Hưng Nguyên (3 vụ), Diễn Châu (4 vụ), Yên Thành (1 vụ); TX Hoàng Mai (2 vụ); TP Vinh (3 vụ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã chuyển hồ sơ các vụ trộm trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài mức án 66 tháng tù giam, bị cáo phải bồi thường dân sự số tiền gần 190 triệu đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu và diễn biến tại phiên xử, TAND huyện Nghi Xuân đã xử phạt Đặng Công Nguyên 66 tháng tù giam; đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường tổng số tiền gần 190 triệu đồng.

Thùy Dương