Giải pháp nào để hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh?

Trong 5 năm qua, địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 650 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ, làm chết 572 người, bị thương 341 người. Giải pháp nào để hạn chế TNGT trên các tuyến giao thông huyết mạch này đang là vấn đề được chính quyền địa phương và các ngành chức năng quan tâm.

Khoảng 22h ngày 8/3/2022, N.A.T (trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe máy mang BKS 38AK-025.36 chở theo một người (chưa rõ danh tính) lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng Bắc – Nam. Đến đoạn qua phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, xe máy tông trực diện vào xe tải mang BKS 29H-743.97 do tài xế N.V.D điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông trực diện khiến người điều khiển xe máy là N.A.T phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó; người ngồi sau xe máy bị thương nhẹ.

Vụ TNGT trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh vào 22h ngày 8/3 khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ TNGT làm 18 người tử vong, 11 người bị thương. Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ, chủ yếu là trên quốc lộ 1, quốc lộ 8, các tuyến tỉnh lộ và đường liên xã.

Theo số liệu thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 năm qua, đã xảy ra 650 vụ TNGT nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ, làm chết 572 người, bị thương 341 người; thiệt hại về kinh tế hơn 5,8 tỷ đồng. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm 200.268 trường hợp, trong đó đã chấp hành xử phạt 177.790 trường hợp; nộp ngân sách Nhà nước 224,9 tỷ đồng.

Đoạn từ ngã ba Phúc Đồng (Hương Khê) đến Km 818 thuộc đường Hồ Chí Minh là điểm nguy cơ tiềm ẩn TNGT.

Qua tuần tra kiểm soát và xử lý các vụ TNGT trên các tuyến quốc lộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định 8 điểm nguy cơ tiềm ẩn TNGT. Trong đó, TX Kỳ Anh nhiều nhất với 4 điểm gồm: Km 575+500 ngã tư Kỳ Thịnh, Km 579+441 cầu Khe Lau thuộc phường Kỳ Liên, Km 572 đường tránh TX Kỳ Anh thuộc phường Hưng Trí, Km 575 cầu Đá Hát thuộc phường Kỳ Long; huyện Hương Khê có 1 điểm: Km 413 đến ngã ba Phúc Đồng thuộc quốc lộ 15 và từ ngã ba Phúc Đồng đến Km 818 thuộc đường Hồ Chí Minh; huyện Cẩm Xuyên có 1 điểm tại Km 531 quốc lộ 1 thuộc xã Cẩm Thịnh; huyện Thạch Hà tại Km 08 đến Km 11 thuộc xã Tân Lâm Hương; huyện Kỳ Anh tại Km 546+300 đoạn ngã ba Voi, xã Kỳ Phong.

Nguyên nhân TNGT nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ này là do khu vực đông dân cư, có chợ, trụ sở hành chính, trường học… Vào giờ tan tầm, học sinh, công nhân, người dân ra về, đi lại tham gia giao thông rất đông. Có nhiều điểm, đoạn đường cong, cua gấp; đường trơn trượt, có gờ cầu cao; đoạn giao nhau với đường tránh, đường dân sinh.

Một trong những nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Điển hình như trên quốc lộ 15, tại Km 413 đến ngã ba Phúc Đồng thuộc xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, là đoạn giao nhau giữa đường ưu tiên và đường không ưu tiên, mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là vào giờ cao điểm nhưng chưa có hệ thống biển báo hạn chế tốc độ, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường mờ. Đáng chú ý, tại điểm này có các hoạt động kinh doanh mua bán gây mất trật tự an toàn giao thông. Tiếp đến là nút giao thông tại ngã ba Phúc Đồng thuộc đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 15 có các đảo tam giác to, nhỏ làm hẹp lòng đường, các phương tiện lưu thông chuyển hướng rẽ khó khăn, thường xảy ra TNGT.

Qua điều tra các vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra, ngoài các nguyên nhân như đã nói trên, nguyên nhân chính dẫn đến TNGT là do người ý thức người tham gia giao thông. Lỗi thường gặp là người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường; chuyển hướng không đảm bảo an toàn; điều khiển phương tiện không đảm bảo giữ khoảng cách, vượt không đúng quy định và vi phạm tốc độ.

Một nguyên nhân nữa được chỉ ra là những năm gần đây, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ gia tăng. Trong số đó, có các phương tiện lớn, chở hàng siêu trường siêu trọng; các phương tiện vận tải cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát...

Trong những năm qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã duy trì công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Phòng CSGT Công an tỉnh đã có nhiều hình thức tuyên truyền mới phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đạt kết quả cao, nhất là việc triển khai xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát giao thông do Bộ Công an trang cấp đã tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần hạn chế TNGT xảy ra trên các tuyến quốc lộ.

Tuy nhiên, thực trạng TNGT nghiêm trọng vẫn thường xuyên xảy ra trên các tuyến quốc lộ.

Đội Tuần tra kiểm soát 1/8 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phân luồng, điều tiết giao thông trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Qua thực tế cho thấy, để kiềm chế, hạn chế các vụ TNGT trên các tuyến quốc lộ, việc đầu tiên là phải thường xuyên nghiên cứu, điều chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với thực tế. Bởi hiện nay, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chưa đáp ứng được, chưa theo kịp xu thế phát triển chung, trong đó có giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, phải hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tập trung rà soát, cải tạo và xóa bỏ các điểm đen, điểm nguy cơ tiềm ẩn về TNGT trên các tuyến quốc lộ. Phải thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường bộ, nhất là Hà Tĩnh là tỉnh thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai, mưa lũ… Đồng thời, tăng cường kiểm soát phương tiện quá khổ, quá tải; giải tỏa và xử phạt nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Cùng đó là đẩy mạnh công tác phòng ngừa và điều tra TNGT đường bộ trên các tuyến quốc lộ. Đặc biệt, phải nâng cấp, bổ sung nguồn nhân lực và trang thiết bị hiện đại cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đầu tư và nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát và hệ thống cảnh báo sớm về tắc đường, sự cố giao thông trên các tuyến quốc lộ.

Thượng tá Trần Xuân Sinh

Phó Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh