Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, 8 thanh thiếu niên bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 thanh, thiếu niên về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội về số tiền nợ 300.000 đồng, B.H.Q (SN 2005), trú tại thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà và T.Q.K. (SN 2004) trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn đã có lời thách thức và đe dọa chặn đánh nhau.

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Cố ý hủy hoại tài sản”.

Sau đó, do bị nhóm của K. chặn đánh nên đêm 22/4/2023, Q. rủ thêm nhiều thanh, thiếu niên khác cùng tụ tập, mang theo dao phóng lợn, ống tuýp và vỏ chai bia đi tìm nhóm của K. để “thanh toán”.

Khi phát hiện nhóm của T.Q.K. gồm nhiều xe máy đang lưu thông trên địa phận xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, nhóm của B.H.Q đã sử dụng xe máy rượt đuổi theo nhóm của K. và sử dụng nhiều loại hung khí tác động trong quá trình rượt đuổi.

Quá trình đó, xe Honda Wave Alpha mang BKS 38P1-635.27 của H.V.M (SN 2004) trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh chở P.V.H (SN 2005) trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh bị mất lái ngã xuống đường. Nhóm của Q. lao vào sử dụng nhiều loại hung khí đập phá khiến xe của H.V.M hư hỏng nặng và gây thương tích đối với P.V.H.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

8 bị can gồm: B.H.Q. (SN 2005), trú tại thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà; N.Q.T. (SN 2005), V.T.Q. (SN: 2005) và M.V.B (SN 2004) đều trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh; T.D.M. (SN 2006) trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà; N.N.H. (SN 2006) trú tại thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên; T.H.N. (SN 2004), trú tại phường Thạch Qúy, TP Hà Tĩnh; L.T.L. (SN 2006) trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên.

Được biết, trong số 8 bị can bị khởi tố, có bị can N.N.H. (SN 2006) trú tại thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên hiện đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Ngoài 8 bị can bị xử lý hình sự, hiện cơ quan Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục hoàn thiện, củng cố hồ sơ xử phạt hành đối với các đối tượng khác có liên quan.

Nga Nguyễn