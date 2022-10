Hà Tĩnh: Bắt nhanh đối tượng trộm hơn 183 chỉ vàng

Sau khi đột nhập tiệm vàng Trung Hiếu (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lấy đi hơn 183 chỉ vàng, Dương Hoàng Phúc (SN 1996, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) đã lẩn trốn vào miền Nam.

Lực lượng chức năng di lý đối tượng về Hà Tĩnh

Ngày 2/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Đề (SN 1988, trú tại tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh), về việc mất trộm tài sản.

Đối tượng bị bắt cùng tang vật

Theo đó, khoảng 23h ngày 1/10, tại tiệm vàng Trung Hiếu (số 60, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) của gia đình chị Đề bị kẻ gian đột nhập lấy trộm vàng cất giữ trong tủ kính.

Tổng số vàng bị mất theo trình bày của chị Đề là khoảng 183,4 chỉ vàng 24k, trị giá khoảng hơn 962 triệu đồng.

Cửa sổ tầng 2 nơi đối tượng trèo vào nhà

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh đã báo cáo, xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong đã chỉ đạo Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, xác lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng trộm cắp tài sản đang bỏ trốn theo hướng vào Nam, nên đến khoảng 18h ngày 2/10/2022, Ban Chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) tiến hành đón lỏng, bắt giữ đối tượng khi đang trên xe khách.

Qua làm việc, đối tượng được xác định là Dương Hoàng Phúc (SN 1996, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh). Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được 17 kiềng vàng; 38 dây chuyền vàng; 29 các khối vàng hình tròn, hình con vật; lắc vàng đeo tay.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hùng Nhung