Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa đảo cho vay vốn, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do bản thân Thúy đang nuôi con nhỏ nên cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”.