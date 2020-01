Hà Tĩnh khởi tố hình sự 7 vụ vi phạm lâm luật

Năm 2019, Hà Tĩnh phát hiện và xử lý 260 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó, khởi tố hình sự 7 vụ (3 vụ về tội hủy hoại rừng, 3 vụ vi phạm về quy định phòng cháy - chữa cháy rừng, 1 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý hiếm).

Đối tượng Phan Đình Thành đã bị TAND huyện Nghi Xuân xử 7 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy

Từ 260 vụ vi phạm trên, lực lượng chức năng tỉnh đã tịch thu 283,267 m3 gỗ; 16.172,8 kg lâm sản khác; 105,8 kg động vật rừng và 16 phương tiện các loại; nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.134 triệu đồng đồng (phạt vi phạm hành chính hơn 1.234 triệu đồng; bán tang vật, phương tiện tịch thu gần 900 triệu đồng).

Tang vật vi phạm tại Hạt Kiểm lâm Hương Khê.

Số vụ vi phạm do lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh phát hiện, xử lý là 218 vụ, chiếm 83,85%; do đơn vị chủ rừng phát hiện chuyển kiểm lâm xử lý 12 vụ, chiếm 4,62%; do cơ quan chức năng khác (công an, quân đội, biên phòng…) phát hiện chuyển kiểm lâm xử lý 30 vụ, chiếm 11,53%.

Lực lượng công an, bộ đội được huy động chữa cháy rừng trên núi Hồng Lĩnh.

Được biết, các vụ vi phạm được phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi, đúng thẩm quyền, không để xảy ra sai sót dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện.

Mặt khác, công tác thẩm hạch, báo soát, thu nộp tiền bán lâm sản, tang vật phương tiện tịch thu cũng được ngành chức năng tiến hành nghiêm túc, đúng quy định.

Trọng Nghĩa