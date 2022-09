Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.Club

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, chiều 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối tượng Lê Thế Dũng

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Anh Thắng (SN 1992, trú tại TDP 12, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên); Lê Thế Dũng (SN 1989, trú tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh); Đậu Đức Hiếu (SN 1991, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) về tội tổ chức đánh bạc; đối tượng Thái Văn Huy (SN 1995, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà) bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ 2015 - 2017, các đối tượng Lê Anh Thắng, Lê Thế Dũng, Đậu Đức Hiếu đã liên hệ và được giữ vai trò đại lý cấp 2 cho các đại lý cấp 1 để mua bán tiền Rik (tiền ảo trong game). Tiền Rik sau đó được bán cho người chơi khác tại địa bàn Hà Tĩnh để đánh bạc trái phép trên mạng.

Mục đích của các đối tượng là hưởng tiền chênh lệch từ việc mua bán tiền Rik giữa nhà phát hành và người chơi (con bạc) và được hưởng các ưu đãi khác.

Thái Văn Huy bị khởi tố về tội đánh bạc

Tổng số tiền các đối tượng giao dịch để phục vụ việc đánh bạc là khoảng hơn 2,5 tỷ đồng. Riêng Thái Văn Huy, cơ quan điều tra xác định, từ 2016- 2017 đối tượng đã mở tài khoản và tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip/Tip.Club với số tiền hơn 135 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hệ thống Rikvip/Tip.Club.

Số tiền được cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng giao dịch nhằm mục đích phục vụ việc đánh bạc khoảng 155 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin liên quan: Hà Tĩnh: Khởi tố 6 bị can tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống game bài Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” qua hệ thống game bài RikVip/Tip.Club xảy ra tại Hà Tĩnh và địa bàn khác liên quan.

Văn Hùng