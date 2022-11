Hà Tĩnh: Phát hiện một phụ nữ vận chuyển “hàng con”

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Nguyễn Thị Thùy Dung cùng với tang vật tại cơ quan điều tra

Theo đó vào hồi 18h, ngày 28/10/2022, tại đường ĐT 550 thuộc địa phận thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài (Thạch Hà), PC 05 chủ trì phối hợp với Công an huyện thạch Hà, Công an xã Thạch Đài, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCR Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, kiểm tra xe ô tô BKS 38A-251.91 do Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1995, trú tại thôn 11, xã Hương Lâm, Hương Khê) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể tê tê, 4 cá thể dúi, 1 cá thể don, 1 cá thể lợn rừng và 1 cá thể cầy vòi mốc (chồn), với tổng trọng lượng gần 30kg.

1 cá thể tê tê, 1 cá thể don và 1 cá thể lợn rừng đã chết còn lại đều là động vật sống.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thị Thùy Dung không xuất trình được hồ sơ, thủ tục về nguồn gốc của số động vật nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cá thể cầy vòi mốc (chồn) còn sống

Căn cứ vào tài liệu và kết luận giám định động vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thùy Dung đã “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” quy định tại điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

PC 05 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”; chuyển Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Phú