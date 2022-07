Hành trình Công an Hà Tĩnh bắt “ông trùm” đường dây 9.000 viên ma túy ở Quảng Trị

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Nghệ An vừa bất ngờ khám xét căn nhà ở ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) do ông Phạm Văn Phi làm chủ, bắt giữ 4 đối tượng cùng lượng ma túy đá cực lớn.