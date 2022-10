Hơn 12 giờ lần theo dấu vết đối tượng đột nhập tiệm kim hoàn cuỗm 183 chỉ vàng ở Hà Tĩnh

Khi Dương Hoàng Phúc vừa bước xuống xe khách vào quán ăn ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế), 2 trinh sát Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhanh chóng áp sát trong sự ngỡ ngàng của tên “đạo chích” ranh mãnh...

Video: Dương Hoàng Phúc đột nhập tiệm vàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Dù đã có vợ con nhưng với bản tính thích ăn chơi, lười lao động, ham mê cờ bạc nên cuộc sống gia đình của Dương Hoàng Phúc (SN 1996, thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) “cơm chẳng lành, canh không ngọt”. Trước thời điểm bị bắt, Phúc đang sống một mình.

Đối tượng Dương Hoàng Phúc tại cơ quan công an.

Do cần gấp tiền trả nợ và thỏa mãn “niềm đam mê” cờ bạc, Phúc nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và địa điểm nhắm tới là tiệm vàng Trung Hiếu ở TDP Châu Phố (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh). Đây là tiệm vàng mà lúc còn làm công việc giao nhận hàng hóa (shipper), Phúc có ghé một vài lần “trả đơn” và để ý thấy ở đây dù có camera giám sát nhưng công tác đảm bảo an ninh khá lỏng lẻo.

Để “chắc ăn”, Dương Hoàng Phúc đã trở lại tiệm vàng Trung Hiếu dò xét địa hình xung quanh thêm một vài lần, khi thấy tình hình vẫn như cũ đã quyết định “ra tay” sớm.

Dương Hoàng Phúc cùng số vàng thu giữ được cất giấu tại ngôi nhà ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Khuya ngày 1/10/2022, Phúc đi bộ từ nhà tới TDP Châu Phố (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh). Tới 23h29, Phúc đội mũ trùm kín đầu, leo lên ngôi nhà cạnh tiệm vàng Trung Hiếu, di chuyển theo mái che phía sau căn nhà và đột nhập từ lối cửa sổ tầng 2 tiệm vàng mà không bị phát hiện.

Lần xuống tầng 1 – nơi đặt các tủ chứa trang sức vàng bạc, Phúc chưa vội hành động ngay mà “dành” thời gian quan sát phía trong ngôi nhà và tìm kiếm vị trí gắn camera. Khi phát hiện ra “mắt thần”, chỉ với thao tác ngắt điện đơn giản, Phúc đã vô hiệu hóa được camera giám sát. Lúc này, Dương Hoàng Phúc mới thực hiện hành vi trộm cắp.

Thời điểm Phúc đột nhập, cửa sổ tầng 2 ngôi nhà không được khóa trong.

“Cửa sổ tầng 2 tiệm vàng mà Dương Hoàng Phúc đột nhập không được khóa trong. Ngoài ra, tủ chứa số vàng bị đối tượng lấy trộm thì chìa khóa cũng gắn ngay ở ổ. Chính sự lơ là của gia chủ đã vô tình “tiếp tay” cho hành vi phạm tội của Phúc”, Đại úy Nguyễn Thế Đức – Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Kỳ Anh cho hay.

Thực hiện trót lọt “phi vụ”, Phúc rời tiệm vàng. Cả quá trình này diễn ra trong khoảng 15 phút. Đến sáng sớm ngày 2/10, chị Hoàng Thị Đề (SN 1988 – chủ tiệm vàng Trung Hiếu) mở cửa tiệm mới tá hỏa biết việc bị trộm “khoắng” rất nhiều vàng.

Tay vì được cất giấu cẩn thận, chìa khóa lại gắn ở tủ chứa vàng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cùng với chỉ đạo khẩn của Giám đốc Công an tỉnh, Công an TX Kỳ Anh đã huy động các trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất nhanh chóng vào cuộc truy tìm đối tượng đột nhập tiệm kim hoàn lấy đi số vàng 24k tương đương 183 chỉ (tổng trị giá lên tới gần 1 tỷ đồng).

Quyết tâm là thế nhưng việc truy tìm kẻ đột nhập không hề đơn giản, bởi tên “đạo chích” không để lại manh mối nào. Camera trước lúc bị ngắt điện có ghi lại bóng dáng tên trộm nhưng chất lượng hình ảnh thấp, đối tượng trùm kín mặt mũi. Điều duy nhất nhận dạng được là tên trộm có dáng người khá gầy, cao chừng 1m6.

Sau khi lấy được 183 chỉ vàng, Phúc chỉ mang theo người 25 chỉ để đi bán, số còn lại đối tượng giấu trong bụi cỏ gần giếng nước ngôi nhà.

Dù manh mối ít ỏi nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm “đánh án”, Công an TX Kỳ Anh đưa ra nhận định đối tượng gây ra vụ trộm phải là người địa phương hoặc ở địa bàn lân cận và hiểu khá rõ về tình hình an ninh ở tiệm vàng Trung Hiếu mới có thể ra tay nhanh gọn như vậy.

Cùng với việc sàng lọc tất cả đối tượng tình nghi trên địa bàn, tiến hành trích xuất camera giám sát của tiệm vàng và các căn nhà xung quanh, lực lượng trinh sát cũng vận động quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm.

Chủ các tiệm vàng cần nêu cao công tác đảm bảo an ninh của cửa hàng quản lý.

Các hướng triển khai truy tìm của Công an TX Kỳ Anh đã nhanh chóng mang lại kết quả khi phát hiện một nam thanh niên có hình dáng tương đồng với đối tượng mà camera giám sát tiệm vàng ghi lại được. Không ai khác, đó chính là Dương Hoàng Phúc.

Ngay khi có thông tin về danh tính, nơi cư trú của Phúc, một tổ trinh sát đã nhanh chóng tìm tới xã Kỳ Tân để xác minh. Tuy nhiên, lúc này, Phúc đã rời khỏi nhà bằng xe khách đi vào phía Nam vào rạng sáng 2/10.

Sau khi tới TP Đồng Hới, Dương Hoàng Phúc đã tìm đến 2 tiệm vàng lớn nhất nhì trong khu vực và bán 2,5 cây vàng lấy hơn 110 triệu đồng. Có tiền trong tay, Phúc tìm tới cửa hàng thời trang gần đó mua áo quần mới nhằm tránh bị nhận dạng. Số áo quần cũ, Phúc vứt lại ngay trong phòng thay đồ của shop quần áo và tiếp tục bắt xe vào phía Nam.

Trinh sát Công an TX Kỳ Anh bắt giữ Dương Hoàng Phúc.

Xác định địa điểm mà Phúc “đáp” xuống nhiều khả năng là TP Đồng Hới (Quảng Bình) khi tại đây hắn có nhiều mối quan hệ, bạn bè xã hội, Công an TX Kỳ Anh đã cử một tổ 5 trinh sát lập tức lên đường.

Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 2/10, tổ trinh sát đã tìm tới các địa điểm mà Dương Hoàng Phúc ghé qua, đó là tiệm vàng và cửa hàng thời trang ở TP Đồng Hới. Từ thông tin thu thập được, trinh sát đã xác định được phương tiện mà Phúc đang di chuyển.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an TX Kỳ Anh khi nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng trộm vàng gây xôn xao dư luận.

Nắm bắt đầy đủ lịch trình di chuyển của xe khách, tổ trinh sát Công an TX Kỳ Anh phối hợp với Công an huyện Phong Điền lên kế hoạch “đón lõng” Dương Hoàng Phúc. Khoảng 19h ngày 2/10, khi chiếc xe khách ghé điểm dừng nghỉ để hành khách ăn cơm tối, lúc Dương Hoàng Phúc vừa bước xuống, 2 trinh sát Công an TX Kỳ Anh đã nhanh chóng áp sát, bắt giữ, không cho tên “đạo chích” có cơ hội chống trả.

Lúc Phúc bị bắt, phần lớn hành khách đi cùng xe không ai hay biết. Bản thân Phúc cũng tỏ ra bất ngờ khi bị Công an bắt giữ nhanh như vậy và chỉ lí nhí: “Em không nghĩ mình bị bắt nhanh vậy”.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, biết không thể chối tội, Dương Hoàng Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an TX Kỳ Anh đã khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” và đang củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Với giá trị lớn nhưng nhỏ gọn, dễ cất giấu, vàng và các loại trang sức đá quý luôn là “miếng mồi ngon” để các loại tội phạm “dòm ngó”. Vậy nên, để ngăn chặn có hiệu quả các vụ trộm cắp, cướp giật liên quan tới tiệm vàng, chủ cơ sở chủ kinh doanh vàng bạc cần chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, áp dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại như lắp đặt camera theo dõi, chuông báo động, sử dụng các tủ trưng bày có thiết kế đặc biệt để bảo vệ tài sản.. Đại úy Nguyễn Thế Đức Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự Công an TX Kỳ Anh

Văn Đức