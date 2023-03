Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca tại Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng , về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Trong quá trình điều tra vụ án hình sự “Trốn thuế,” “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (sinh năm 1971); Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979, là vợ Đước); Trương Văn Nam (sinh năm 1990) đều trú tại thành phố Hải Phòng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước,” quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra còn có 3 đối tượng khác bị khởi tố bị can , cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của Đỗ Hữu Ca (sinh năm 1958, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng).

Sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca, ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Văn Đức (Vietnam+)