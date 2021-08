Khởi tố đối tượng gây tai nạn làm nạn nhân tử vong ở Hương Sơn

Vượt xe ô tô 4 chỗ tại “điểm đen” về an toàn giao thông ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), xe đầu kéo do Nguyễn Ngọc Duyệt (trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển đã đâm vào xe mô tô của ông T. khiến nạn nhân tử vong.

Bị can Nguyễn Ngọc Duyệt tại cơ quan điều tra.

Ngày 9/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Duyệt (SN 1994, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11 giờ ngày 8/8, Nguyễn Ngọc Duyệt điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 37C-359.96 kéo theo rơ-moóc BKS 37R-023.73 xuất phát từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi theo quốc lộ 8A ra cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Vụ tai nạn khiến ông L.C.T. tử vong tại chỗ.

Đến 12 giờ 55 phút cùng ngày, khi đến gần cầu Tấn (nằm giáp ranh giữa thôn 2 và thôn 3, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn), thì Duyệt nhìn thấy 1 chiếc xe ô tô loại 4 chỗ màu đen (chưa xác định được biển kiểm soát, chủ sở hữu) chạy cùng chiều phía trước nên ra tín hiệu xin vượt và điều khiển xe vượt trái, lấn sang làn đường ngược chiều.

Ngay lúc đó, xe ô tô do Duyệt điều khiển đã đâm vào xe mô tô BKS 38H6-1697 do ông L.C.T. (SN 1964, trú tại thôn Thượng Kim, Sơn Kim 2, Hương Sơn) điều khiển chạy ngược chiều. Hậu quả, ông L.C.T. tử vong tại chỗ, xe ô tô và xe mô tô bị hư hỏng.

Công an huyện Hương Sơn tiếp cận hiện trường, tiến hành các bước điều tra.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Duyệt, người được xác định là đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

Được biết, đây là đoạn đường vào cua, hạn chế tầm nhìn tạo thành “điểm đen” về an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, ngày 1/8, tại đây cũng xẩy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và 1 người đi xe máy cùng chiều. Vụ tai nạn làm người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương