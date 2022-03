Khởi tố đối tượng gây thương tích với thiếu nữ ở Đức Thọ

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đấu tranh, làm rõ 41 vụ/175 đối tượng đánh bạc (đã khởi tố 11 vụ/39 bị can) và 26 vụ trộm cắp tài sản (đã khởi tố 9 vụ/10 bị can); thu giữ gần 500 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.