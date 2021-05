Khởi tố vụ án liên quan bar Sunny ở Vĩnh Phúc

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận Công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến bar Sunny.

Ngày 11/5, trao đổi với VOV.VN, đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận lực lượng chức năng vừa tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến bar Sunny, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người và Điều 326 Bộ luật Hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Quán bar Sunny ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quán bar - karaoke Sunny trên địa bàn TP Phúc Yên là nơi có các nhân viên và đoàn khách người Trung Quốc đến. Một số người trong nhóm dương tính với Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp.

Cụ thể vào ngày 23/4, nhóm chuyên gia Trung Quốc đã đến quán này làm hàng chục người bị mắc Covid-19 rồi lây dịch tại nhiều địa phương.

Tiếp đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip “Nhân viên Bar Sunny Thác Loạn Karaoke Vĩnh Phúc” với hình ảnh phản cảm của nhóm nữ nhân viên “chiều” khách nam trong tiếng nhạc chát chúa.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm đình chỉ 2 cán bộ công an của Công an TP Phúc Yên vì đã buông lỏng quản lý cơ sở này./.

Theo VOV