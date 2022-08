Kiềm chế nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh

Tình hình trật tự an toàn giao thông ở Hà Tĩnh vẫn diễn biến khá phức tạp khi số vụ, số người chết và người bị thương do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng trong thời gian tới.

Vụ TNGT liên hoàn giữa 4 ô tô trên QL1 tuyến tránh TX Hồng Lĩnh, đoạn qua phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh xảy ra ngày 18/7 làm các phương tiện bị hư hỏng nặng.

Năm 2021, khi Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung đang phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa, cách ly hay hạn chế di chuyển thì trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tới 115 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ làm chết 96 người, bị thương 50 người.

Bước vào năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát, Hà Tĩnh cùng các địa phương trong cả nước tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế. Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và mật độ phương tiện tham gia giao thông vì thế cũng dần phục hồi và trở về trạng thái bình thường.

Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy điện tại ngã tư QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh ngày 25/7 khiến 1 phụ nữ tử vong.

Bên cạnh niềm vui khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thông vận tải được khơi thông trở lại thì việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) là vấn đề được Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm ATGT 2022 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông” và mục tiêu đề ra là kéo giảm TNGT ít nhất 5% - 7% so với năm 2021.

Thanh tra Giao thông xử phạt đối với chủ phương tiện không lắp đặt camera giám sát hành trình theo quy định của Chính phủ.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Để thực hiện mục tiêu đề ra, từ đầu năm tới nay, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức xây dựng và triển khai các kế hoạch, chuyên đề về đảm bảo trật tự ATGT; tiến hành giải tỏa, cưỡng chế các điểm vi phạm hành lang ATGT, các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới; nâng cao công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; rà soát, khắc phục các điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT…

Xe ô tô chở khách du lịch mất lái tông vào cột điện bên đường trên tuyến QL1 đoạn qua xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh vào ngày 23/6 khiến 1 người tử vong.

Dù đã có nhiều nỗ lực trong kiềm chế, kéo giảm TNGT nhưng trong 7 tháng năm 2022, toàn tỉnh vẫn xảy ra 73 vụ TNGT làm chết 46 người, 22 người bị thương. Các địa phương có số người chết do TNGT cao trong thời gian qua có thể kể tới như các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà và TX Kỳ Anh...

Tình trạng lấn chiếm gầm cầu vượt TP Hà Tĩnh đoạn giáp ranh giữa phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) và xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) để buôn bán gây mất ATGT nhưng chưa được xử lý.

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đánh giá chung thì tính tới tháng 7/2022, tình hình TNGT ở Hà Tĩnh đang được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm 7 vụ, giảm 2 người chết), không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người. Tuy nhiên, có thể thấy, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, số người chết do TNGT đang ở mức cao.

Tình trạng người dân điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra khá phổ biến. Ảnh chụp trên đường tỉnh 547 đoạn qua xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

Theo Đại tá Đặng Hoài Sơn: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ TNGT trên địa bàn tỉnh là do ý thức chấp hành pháp luật ATGT của một bộ phận người dân còn hạn chế, còn xảy ra tình trạng vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; thiếu chú ý quan sát khi băng qua đường, học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và không có GPLX.

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự phát huy vai trò trong thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT; tình trạng sử dụng lòng lề đường để họp chợ, thả rông trâu bò, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng trái phép vẫn còn xảy ra; một số vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường còn chậm được khắc phục…

Ngã tư giao giữa Km5+700 QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh với đường huyện 102 và đường dân sinh Sông Cày (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) là một điểm đen TNGT đang được cơ quan quản lý đường bộ tiến hành khắc phục.

Theo nhìn nhận của Đại tá Đặng Hoài Sơn, trong thời gian tới đây, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng TNGT, khi đây là thời điểm bước vào mùa khai giảng năm học mới, mùa mưa bão 2022, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và cũng là giai đoạn chuẩn bị đón tết Dương lịch, tết Nguyên đán nên nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, đặt ra áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Đội CSGT - TT Công an TP Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn với tài xế điều khiển ô tô tham gia giao thông trên đường Hàm Nghi.

Nhằm đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm 2022, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân chấp hành, thực hiện tốt khi tham gia giao thông; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo địa phương phải tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT.

Lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến đường tỉnh 548, đoạn qua huyện Thạch Hà.

Lực lượng chức năng cần có kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT dịp cao điểm mùa du lịch, khai giảng năm học mới, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mùa mưa lũ và nghỉ tết Dương lịch 2023.

Các lực lượng CSGT, Thanh tra Giao thông tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện, tài xế chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe, chở quá trọng tải và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh và địa phương tập trung lực lượng, trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên các tuyến đường, tập trung xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; xe chở quá khổ, quá tải; xe quá hạn đăng kiểm, quá niên hạn sử dụng; điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; xe vận tải khách vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật, lái xe không đảm bảo điều kiện về sức khỏe…

Dù tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, lực lượng chức năng cần phải thường xuyên theo dõi, có biện pháp xử lý không để tái diễn, đảm bảo ATGT.

“Tin tưởng rằng, với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thì tình hình trật tự ATGT trên địa bàn Hà Tĩnh trong thời gian tới sẽ được đảm bảo, nhất là kiềm chế, kéo giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và Tỉnh ủy, UBND tỉnh”, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay.

Văn Đức