Lừa lấy xe máy của bạn cùng phòng trọ, nam thanh niên lĩnh 42 tháng tù

Cầm cố xe máy của bạn cùng phòng trọ lấy 15 triệu đồng, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994) đã bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Tuấn tại phiên xét xử chiều ngày 20/5 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, Nguyễn Văn Tuấn (trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Phan Viết Cường (SN 1994, quê xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) là lao động tự do và là bạn ở cùng phòng trọ với nhau tại nhà số 5, đường Phong Đình Cảng, phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An.

Ngày 22/1/2021, do cần tiền trả nợ nên Nguyễn Văn Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH125i màu đen mang BKS: 37B2-821.33 của Cường thông qua việc cầm cố lấy tiền.

Thực hiện ý định đó, cùng ngày, Tuấn nhờ Cường chở sang nhà chú (em ruột của bố bị cáo) ở xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân để xin tiền trả nợ và được Cường đồng ý.

Khoảng hơn 14h30 phút, khi đến trụ sở UBND xã Xuân Đan (cơ sở cũ), Tuấn bảo Cường dừng xe, đứng chờ và đưa xe cho mình chạy vào gặp chú. Cường đã tin tưởng giao xe cho Tuấn mượn.

Lập tức, Tuấn điều khiển xe đến hiiệu cầm đồ Trung Sơn (đường Bạch Liêu, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) cầm cố cho anh Phạm Hồng Sơn (chủ hiệu cầm đồ) lấy 15 triệu đồng rồi bỏ trốn. Số tiền đó được bị cáo tiêu xài cá nhân hết.

Anh Cường sau khi biết mình bị chiếm đoạt tài sản đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Ngày 25/1/2021, Nguyễn Văn Tuấn bị bắt tại phường Bến Thuỷ và bị giam giữ tại Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh từ đó đến nay.

Anh Phạm Hồng Sơn sau khi biết chiếc xe do bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

HĐXX Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân tại phiên xét xử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 42 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 30/9/2013, Nguyễn Văn Tuấn bị TAND TP Vinh (Nghệ An) xử phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 11/5/2016, Tuấn bị TAND TP Vinh xử phạt 33 tháng tù giam cũng về 2 tội danh trên.

Hoài Nam