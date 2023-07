Lý lịch của “bà trùm” phân phối ma túy ở Hà Tĩnh

Thông tin từ Công an TP Vinh cho biết, ngày 7/8/2021, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Đông (SN 1983, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An), theo quyết định truy nã của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) ngày 5/8/2021.