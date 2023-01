Nâng cao cảnh giác với nạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm

Người dân Hà Tĩnh cần hết sức nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản trong thời điểm cuối năm tất bật, tránh để tội phạm trộm cắp lợi dụng sơ hở, thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Đường Đức Dũng.

Mới đây nhất, ngày 27/12/2022, nhận được đơn tố cáo của anh L.T.H. (SN 1974, trú thôn Văn Minh, xã Tân Lâm Hương) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá tủ lấy trộm 1 hòm sắt (bên trong có khoảng 120 triệu đồng), Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Hà nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tân Lâm Hương xác minh, điều tra. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định thủ phạm là Đường Đức Dũng (SN 1983, trú thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương) và tiến hành thu giữ vật chứng.

Chỉ tính riêng từ ngày 15/11/2022 đến nay, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Hà đã điều tra khám phá, bắt giữ 5 vụ/5 đối tượng trộm cắp tài sản.

Trần Văn An (SN 2003, trú xã Bình An, Lộc Hà).

Trước đó, vào ngày 9/12/2022, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của anh L.X.S. và anh L.T.V., cùng trú tại xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) về việc bị kẻ gian lấy trộm 3 điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng khi đang nằm ngủ tại một tiệm cắt tóc ở xã Thạch Châu. Công an huyện Lộc Hà đã điều tra, làm rõ thủ phạm là Trần Văn An (SN 2003, trú xã Bình An, Lộc Hà).

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn An khai nhận, ngoài việc thực hiện vụ trộm nói trên thì từ đầu tháng 11/2022 đến nay, đã liên tiếp thực hiện hơn 20 vụ trộm trên địa bàn huyện Lộc Hà, TP Hà Tĩnh và TP Vinh (Nghệ An) với tổng trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng trên địa bàn Lộc Hà, đối tượng An đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản.

Tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra phổ biến vào những tháng cuối năm. Thủ phạm chủ yếu “nhắm” vào những gia đình thường xuyên đi vắng, không nhờ người trông hộ hoặc khóa cửa không chắc chắn. Ngoài ra, các đối tượng trộm cắp còn lợi dụng việc người dân để tài sản không người trông giữ, nhất là xe máy hoặc không khí mua bán đông đúc, lộn xộn tại các chợ để móc túi, lấy trộm tiền của người mua hàng...

Dương Thị Hạnh (SN 1963, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) lợi dụng sơ hở của khách hàng khi mua bán tại chợ Già (Thạch Kênh) để móc túi.

Thiếu tá Nguyễn Kế Phú - Phó Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: “Trước tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra ngày càng phức tạp, đơn vị đã chỉ đạo công an các đội, công an xã, thị trấn áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, nhất là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đối tượng cộm cán; tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời đấu tranh, phòng ngừa. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu nhà trọ, cửa hàng tạp hóa...”.

Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của chính mình; theo dõi, quan tâm, cập nhật thông tin về tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa.

Bà con cần hạn chế ra ngoài lúc đêm khuya, qua đường vắng; khi mang theo túi xách hoặc trang sức, tài sản có giá trị cao phải bảo quản cẩn thận, để túi xách trong cốp xe khi di chuyển... Đối với những điểm kinh doanh, mua bán ở khu vực nông thôn, chủ cơ sở cần cảnh giác, không nên phô trương tài sản giá trị ra bên ngoài để tránh sự chú ý và tạo điều kiện cho tội phạm gây án.

Tin liên quan: Gian nan đường hoàn lương của nữ quái 12 lần vào tù ra tội ở Hà Tĩnh 11 tiền án, tiền sự - chuỗi thành tích bất hảo của Dương Thị Hạnh (SN 1963, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) khiến bao người ngán ngẩm. Thế nhưng, mới đây, Hạnh lại tiếp tục sa chân vì tội trộm cắp khiến con đường hoàn lương của đối tượng càng thêm gian nan.

Chuyên đạo chích, một thanh niên bị phạt tù Sau nhiều lần vào tù, ra tội, Nguỵ Thái Nhật Anh (SN 2003, trú tại TDP Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản nên đã bị Toà án nhân dân Hương Sơn đem ra xét xử.

Dương Vinh