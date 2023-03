Ngăn chặn kịp thời tình trạng xẻ đất rừng làm nghĩa trang ở Hương Khê

Các hộ dân sử dụng đất lâm nghiệp gần khu vực nghĩa trang xã Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã ký cam kết với chính quyền địa phương không tự ý chuyển nhượng đất lâm nghiệp, không chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, để đảm bảo tiêu chí môi trường và phục vụ nhu cầu chôn cất của người dân trên địa bàn, UBND xã Gia Phố đã đưa vào quy hoạch nghĩa trang xã tại thôn Phố Hương, xã Gia Phố, với diện tích 48.153m2. Tuy nhiên, hiện trạng nghĩa trang hiện nay mới chỉ có diện tích 23.976m2 (đã có mồ mả).

Ông Trần Tuấn Ngọc tự ý bán 120m2 đất rừng sản xuất cho người khác san gạt làm nghĩa trang.

Diện tích mở rộng 24.177m2 thuộc đất lâm nghiệp của các hộ dân đến nay vẫn chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Vì vậy, thời gian qua, trên địa bàn xã Gia Phố phát sinh tình trạng một số hộ dân có nhu cầu chôn cất đã tự ý mua, bán đất lâm nghiệp trái quy định.

Ông Nguyễn Quốc Huy - cán bộ địa chính xã Gia Phố chia sẻ: "Gần khu vực nghĩa trang xã Gia Phố có 5 hộ có đất lâm nghiệp với tổng diện tích khoảng 5,3ha. Trong đó, chỉ có 2 hộ (ông Hà Huy Hóa 0,3ha và ông Trần Tuấn Ngọc 1,6ha) nằm trong vùng quy hoạch mở rộng nghĩa trang, 3 hộ còn lại năm ngoài quy hoạch.

Đáng nói, quá trình sử dụng đất, một số hộ đã tự ý bán đất lâm nghiệp cho những hộ dân có nhu cầu lập nghĩa trang chôn cất không đảm bảo theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Theo báo cáo của UBND xã, trước đây, có 5 hộ tự ý mua đất lập nghĩa trang gia đình với diện tích khoảng 1.000m2.

Một số hộ dân có đất lâm nghiệp gần khu vực nghĩa trang (ngoài quy hoạch) có ý định bán đất.

Ông Nguyễn Quốc Huy cho biết thêm: "Thời gian gần đây, tại địa phương tái diễn tình trạng người dân tự ý cắt đất lâm nghiệp để bán làm đất nghĩa trang. Cụ thể, qua rà soát, xã phát hiện hộ ông Trần Tuấn Ngọc tự ý bán cho một người dân khác với diện tích khoảng 120m2 đất rừng sản xuất với giá 12 triệu đồng (diện tích đất nằm trong khu quy hoạch nghĩa trang). Người dân đã thực hiện san gạt mặt bằng nhưng chưa chôn cất.

Phát hiện tình trạng này, UBND xã đã mời ông Ngọc và tất cả hộ dân có đất lâm nghiệp gần khu vực nghĩa trang đến làm việc. Qua trao đổi, một số hộ khác thừa nhận có ý định bán đất lâm nghiệp cho người dân có nhu cầu làm nghĩa trang gia đình. Tuy nhiên chưa phát sinh các giao dịch chính thức."

Thực trạng cho thấy, hiện nay quỹ đất nghĩa trang xã Gia Phố ngày càng bị thu hẹp do số người an táng tại đây ngày càng nhiều. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là do địa phương chưa tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đưa nghĩa trang mới vào hoạt động đúng quy hoạch được phê duyệt.

Xã Gia Phố cần sớm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đưa nghĩa trang vào quản lý, sử dụng theo đúng quy hoạch.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, xã Gia Phố đã tổ chức kiểm tra, làm việc với các hộ sử dụng đất lâm nghiệp xung quanh khu vực nghĩa trang, đồng thời yêu cầu những hộ này ký cam kết không tự ý chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định.

Cùng đó, để ngăn chăn triệt để tình trạng trên, UBND xã Gia Phố đã tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định; xây dựng lộ trình tổ chức giải phóng mặt bằng để đưa nghĩa trang vào quản lý, sử dụng theo đúng quy hoạch.

Trưởng phòng TN&MT huyện Hương Khê Nguyễn Xuân Quyền cho biết: "Hiện nay, công tác quản lý đất nghĩa trang trên địa bàn huyện Hương Khê còn nhiều khó khăn. Mặc dù địa phương đã quy hoạch 2 nghĩa trang cấp huyện với tổng diện tích 160 ha, tuy nhiên việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khó khăn. Bên cạnh đó, một số địa phương còn chậm thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng quy hoạch nghĩa trang cấp xã.

Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các địa phương rà soát tình trạng quản lý, sử dụng nghĩa trang tại các xã, thị trấn. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các xã thực hiện quy hoạch nghĩa trang theo quy định, đặc biệt là tập trung giải phóng mặt bằng với diện tích đã quy hoạch. Phòng TN&MT cũng sẽ tham mưu UBND huyện kiểm điểm các địa phương nếu để xảy ra tình trạng người dân tự ý bán đất lâm nghiệp, sử dụng đất lâm nghiệp trái mục đích."

Dương Chiến – Anh Tấn