Ngành Thi hành án dân sự Thạch Hà giải quyết dứt điểm tranh chấp kéo dài

Vừa mềm dẻo vừa quyết liệt trong công tác vận động, thuyết phục đương sự, lực lượng thi hành án dân sự (THADS) huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng chính quyền xã Tân Lâm Hương đã giải quyết dứt điểm vụ dân sự kéo dài, buộc người phải thi hành án tự nguyện thi hành.

TAND huyện Thạch Hà buộc ông Ủy và vợ là bà Lý tháo dỡ, di dời tài sản trả lại phần đất được chia cho nguyên đơn.

Theo nội dung vụ án, vợ chồng cụ Trần Văn Nghiên và Nguyễn Thị Hồ (trú thôn Thắng Hòa, xã Tân Lâm Hương) sinh được 7 người con, trong đó có ông Trần Văn Thị (SN 1941) và bà Trần Thị Thành (SN 1960, cùng trú địa chỉ). Vợ chồng cụ Nghiên tạo lập được khối tài sản chung là 1 thửa đất mang tên Trần Văn Nghiên, địa chỉ tại thôn Thắng Hòa (Tân Lâm Hương). Năm 1989, 2 cụ qua đời và không để lại di chúc.

Năm 2004, ông Thị cùng các anh chị em thống nhất chuyển nhượng một phần đất của cha mẹ để lại cho bên thứ ba, diện tích còn lại là 1.010,4 m2.

Sau đó, các người con của cụ Nghiên thống nhất chia di sản thừa kế. Theo đó, chia cho vợ chồng ông Trần Văn Ủy (con trai ông Thị) diện tích 371,3 m2; đối với phần đất còn lại (639,1 m2), chia cho ông Thị 377,8 m2, các đồng thừa kế (gồm bà Thành và các chị em) hưởng 261,3 m2. Qua bàn bạc, thống nhất, bà Trần Thị Thành thay mặt các đồng thừa kế đứng tên trong GCNQSD đối với phần đất 261,3 m2 còn lại.

Lực lượng chức năng tuyên truyền các quy định của pháp luật, đồng thời, khéo léo vận động, thuyết phục vợ chồng ông Ủy, bà Lý chấp thuận thi hành án...

Biên bản phân chia được các đồng thừa kế ký tên và có chứng thực của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sau đó, ông Thị tự ý thay đổi ý kiến và ông Ủy có đơn khiếu nại về việc chia di sản thừa kế nên thỏa thuận chia di sản thừa kế chưa thể thực hiện. Vì vậy, bà Trần Thị Thành khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết chia khối di sản thừa kế cho các đồng thừa kế theo luật định.

Tại phiên xử “Tranh chấp thừa kế tài sản”, TAND huyện Thạch Hà chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; chấp nhận sự thỏa thuận tự nguyện của nguyên đơn và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, giao bà Thành đứng tên trong GCNQSDĐ đối với 263,1 m2 đất tại thôn Thắng Hòa (Tân Lâm Hương); buộc ông Ủy và vợ là bà Lê Thị Lý tháo dỡ, di dời tài sản trả lại phần đất được chia cho nguyên đơn.

... và tiến hành đo đạc phần diện tích đất để trả lại cho nguyên đơn - bà Trần Thị Thành.

Theo Quyết định thi hành án số 103/QĐ-CCTHA ngày 03/3/2020 của Chi cục THADS huyện Thạch Hà, ông Trần Văn Thị, ông Trần Văn Ủy, bà Lê Thị Lý phải giao lại cho các đồng thừa kế 261,3 m2 đất tại thôn Thắng Hòa. Ông Ủy, bà Lý phải tháo dỡ, di dời các tài sản là ngôi nhà tạm (nhà chăn nuôi) để trả lại đất được chia cho các đồng thừa kế. Đồng thời, các đương sự phải thi hành các khoản án phí với tổng số tiền hơn 17,6 triệu đồng.

Quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS huyện Thạch Hà đã tiến hành thủ tục tống đạt, niêm yết quyết định thi hành án và văn bản về thi hành án liên quan hợp lệ cho đương sự; phối hợp chính quyền xã Tân Lâm Hương xác minh điều kiện thi hành án; nhiều lần tổ chức giải thích, vận động, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án.

Ông Ủy, bà Lý đã chấp thuận thi hành án và yêu cầu hỗ trợ nhân công tháo dỡ, di dời và một phần kinh phí để làm lại ngôi nhà tạm.

Tuy nhiên, ông Thị, ông Ủy và bà Lý không nhận các quyết định, thông báo về thi hành án và có thái độ chống đối, không phối hợp tự nguyện thi hành án; không chấp nhận bất cứ nội dung nào của bản án các cấp đã có hiệu lực pháp luật.

Ngày 4/8/2022, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động đương sự tự nguyện thi hành án nhưng cả 3 người đều không chấp thuận.

Xét thấy hành động của các đương sự là nguyên nhân dẫn đến vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cho người được thi hành án và làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương, ngày 15/8/2022, Chi cục THADS huyện Thạch Hà đã ban hành Quyết định số 373/KHCC-THADS về việc cưỡng chế thi hành án (gọi tắt là Quyết định 373).

Tại Quyết định 373, Chi cục THADS huyện Thạch Hà đã đề cập tới điều kiện cưỡng chế, thái độ người phải thi hành án và cá nhân có liên quan; biện pháp cưỡng chế; phương án và diễn biến cuộc cưỡng chế; các thành phần tham gia cưỡng chế; yêu cầu về phương tiện, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, đưa ra một số tình huống có thể xảy ra trên thực tế như người phải thi hành án cố tình vắng mặt; xuất hiện nhóm người tụ tập gây rối cản trở thi hành án...

Tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản trên đất.

Đúng 7h sáng ngày 26/8, trước khi công bố quyết định cưỡng chế thi hành án, một lần nữa, chấp hành viên đã yêu cầu người phải thi hành án tự nguyện thi hành. Tất cả các thành viên tham gia thi hành án đều đã sẵn sàng tâm lý để giải quyết theo kế hoạch. Tuy nhiên, sau quá trình vận động, thuyết phục thấu tình, đạt lý, ông Thị, ông Ủy và bà Lý đã tự nguyện tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản là ngôi nhà tạm và bàn giao diện tích 261,3 m2 đất cho người được thi hành án là bà Trần Thị Thành cùng các đồng thừa kế.

Ngoài ra, 3 người phải thi hành án đã yêu cầu hỗ trợ nhân công tháo dỡ, di dời và một phần kinh phí để làm lại ngôi nhà tạm và được Chi cục THADS huyện Thạch Hà chấp thuận.

Việc đương sự chấp thuận thi hành án đã góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

Với công tác chuẩn bị cưỡng chế chu đáo, mềm dẻo nhưng quyết liệt và kỹ năng vận động, giáo dục, thuyết phục khéo léo, cán bộ Chi cục THADS huyện Thạch Hà, cấp ủy, chính quyền, Công an xã Tân Lâm Hương đã giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài trong nhiều năm. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và của phía người được thi hành án ghi nhận.

Thùy Dương - Hiền Lương